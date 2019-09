Călin Popescu Tăriceanu a spus în legătură cu afirmaţiile lui Zamfir: „Sunt colegi care nu au cea mai bună părere. Fiecare își imaginează că există o soluție ideală. În politică, rareori te întâlnești cu soluții ideale”.

„ALDE la răscruce. Am profitat de absența mea din aceste zile pentru a încerca să diger trecerea bruscă pe care ALDE a săvâșit-o în doar o săptămână de la a încerca să dea un suflu nou guvernării (lucru perfect întemeiat în care cred și eu) la ieșirea de la guvernare și îndreptarea către o șocantă fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric. Nu, evident că nu am reușit și nu reușesc să înțeleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte. (…) Aflu in fiecare zi însă că nu sunt singurul evitat în luarea acestei decizii atât de importante, colegi cu greutate în partid împărtășind aceleasi temeri”, a scris Daniel Zamfir.

La începutul săptămânii trecute, Tăriceanu a anunţat oficial retragerea ALDE din alianţa cu PSD şi formarea unei alte alianţe politice cu PRO România în vederea susţinerii candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidenţiale ce vor avea loc în acest an, potrivit dcnews.ro

