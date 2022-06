Începe un nou sezon al show-ului „Se strigă darul“: „Tradiţiile sunt pe primul loc, dar veţi vedea şi abordări moderne ale petrecerii de nuntă”

Producătorii emisiunii anunță că în noul sezon de „Se strigă darul”, „tradiţiile sunt pe primul loc, dar veţi vedea şi abordări moderne ale petrecerii şi ale momentelor cheie din timpul nunţii“.

Începe un nou sezon al emisiunii „Se strigă darul”, la Kanal D

Prezentatorii emisiunii sunt nerăbdători să reînceapă show-ul, anunțând deja o vară incendiară, grație fastuoaselor petreceri de nuntă pe care le vor organiza, dar și competițiilor ce vor avea loc, menite să aducă puțin suspans distracției.

„Va fi o vară incendiară, vom colinda ţara în lung şi în lat, la cele mai frumoase nunţi! Suntem pregătiţi de petreceri fabuloase, distracţie pe cinste şi goana după zestre aşa cum nu aţi mai văzut! Şi, evident, veţi asista la o competiţie! Pentru că, deşi suntem buni colegi, eu şi Graţiela ne vom <duela>!“, spune prezentatorul Mihai Mitoşeru.

Tradițiile se îmbină cu modernul la „Se strigă darul”

Și Gabriela Teohari Duban, coprezentatoarea emisiunii „Se strigă darul” anunță surprize pentru telespectatori, astfel că filmările show-ului vor fi realizate în mai multe regiuni ale țării, combinând tradițiile cu tendințele moderne. Diversitatea este motto-ul noului sezon, nelipsind nici experiențele inedite.

„Telespectatorii vor fi martorii unei diversităţi de nunţi, organizate în cele mai diferite zone ale ţării. Tradiţiile sunt pe primul loc, dar veţi vedea şi abordări moderne ale petrecerii şi ale momentelor cheie din timpul nunţii.

Vibe-ul este extraordinar, mă simt foarte bine şi sunt foarte fericită să fiu alături de miri. De abia aştept să înceapă noul sezon şi telespectatorii să se bucure de această experienţă. Am trecut printr-o serie de întâmplări intense, am mers pentru prima dată cu tractorul, am învăţat să merg cu ATV-ul…”, mărturisește prezentatoarea Graţiela Teohari Duban.

Show-ul „Se strigă darul” va putea fi vizionat în fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20:00, pe postul Kanal D, conform Pagina de Media.