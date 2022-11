Începe oficial cursa pentru Primăria Sector 2

Pentru Primaria Sectorului 2 primarul actual inca nu si-a exprimat nici o pozitie oficiala legat de intentia de a mai candida la inca un mandat. In schimb ieri (n.r. in data de 15.11.2022) avem o prima intrare in cursa. Este o intrare surpriza, un candidat care pana acum nu a detinut nici o functie publica, dar care vine din mediul antreprenorial. Daniel Mihaly este candidatul Aliantei pentru Patrie la Primaria Sector 2 fiind votat de catre membrii sectorului 2 si validat de catre biroul permanent al conducerii nationala.

Daniel Mihaly este printre putinii politicieni din Romania care isi urmeaza specializarea din facultate, adica cea de analist politic. El si-a continuat specializarea ca jurist expert cu master în drept administrativ. Deoarece in rolul de antreprenor a dorit sa dezvolte cat mai rapid afacerile sale el a mai facut si un master în marketing și negocierea afacerilor.

Cel mai interesant la lansarea de ieri este directia de amenajare a sediului, care este în linie cu strategia de comunicare pe care Daniel Florian Mihaly Preșendintele Alianței Pentru Patrie Sector 2 a ales-o pentru campania sa de a castiga Primaria sectorului 2 in 2024 – să dezvolte o imagine nouă și modernă pentru politica din Romania, să arate românilor că există oameni de afaceri tineri, cu familii și credință, care doresc să transfere în politică valorile lor morale, educaționale și profesionale.

Cel mai important suport pentru Daniel Florian Mihaly îl are de la soția sa și cele 2 fetițe pe care le are. Acestea vor fi alaturi de el, cu sufletul și cu inima, în activitatea de partid și în campania electorală. Familia sa și noi cei din echipa centrală a APP, suntem siguri că va fi Primarul Sectorului 2.

In conferinta de presa a declarant ca el consideră că administrarea publică trebuie să fie făcută cu dăruire, transparență, profesionalism, patriotism și naționalism constructiv, fără derapaje comportamentale.

În ultimele două luni de când se află la conducerea Organizației A.P.P. Sector 2, alaturi de Daniel Mihaly, au venit 4700 de susținători din Sectorul 2, din toate categoriile socio-profesionale: tineri, pensionari, profesori, medici, avocați, antreprenori, muncitori, studenți, cadre militare în rezervă, oameni simpli, dar și vedete precum Anamaria Prodan care a fost si la conferinta de presa pentru lansarea sediului.

Ce este remarcabil este faptul că dintre cei 4700 de oameni care au venit alături de Daniel Florian Mihaly și A.P.P. Sector 2 in ultimele luni, aproximativ 2000 sunt tineri care deja se implică activ în actiuni și au primit funcții de conducere pe măsura capacității lor, astfel susținand unul din scopurile principale ale Alianței pentru Patrie, promovarea tinerilor în poziții prin care generația lor să aiba un cuvant de spus în modul în care va arata viitorul. Spun remarcabil pentru ca in momentul de fata exista la nivel general o lipsa de implicare civica si sociala din partea tinerilor.

Urmeaza sa vedem ce alti candidate vor aparea pentru primaria sectorului 2 in conditiile in care manusa a fost aruncata, dar Daniel Mihaly in momentul de fata pleaca de pe poll position in o cursa in care multi Romani isi pun sperantele de un viitor mai bun.