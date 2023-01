Incendiul de la Piatra Neamț a izbucnit de la o candelă aprinsă. Concluziile expertizei

Astfel, “spitalul (angajatorul) se face vinovat pentru lipsa implementării unor măsuri de siguranța la locul de muncă iar transformarea lui în suport Covid19. Fără instructaj suplimentar și fără a exista o echipă de intervenție internă, dar și ridicarea unor pereți fără a actualiza planurile imobilului, toate au dus la tragedia din acel spital”, spune avocatul Adrian Cuculis. Lipsa revizuirii modului în care era folosit oxigenul pe zona de suport covid, dar și lipsa instruirii personalului ATI plus lipsa verificării și mentenanței echipamentelor și instalațiilor din Secția ATI, toate au dus la explozia din secția ATI mai susține apărătorul. În acest dosar au fost puși sub acuzare în 2021 zece persoane, printre care şase au îndeplinit succesiv funcţia de manager interimar de spital, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă în formă calificată şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, în cazul incendiului din 2020 de la spitalul din Neamţ.

De asemenea, a fost pus sub acuzare şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. În acelaşi dosar, au fost puse sub acuzare două asistente care îi îngrijeau pe pacienţii bolnavi de COVID-19, pentru că ar fi lăsat fără supraveghere o sursă de foc deschis, o lumânare tip candelă, precum şi medicul şef al Secţiei ATI a spitalului, deoarece nu a luat măsurile necesare pentru asigurarea ventilaţiei în saloanele ATI. În plus, medicul şef este acuzat că, împreună cu un alt medic din Secţia ATI, ar fi falsificat o adresă privind îngrijirile acordate pacienţilor. De asemenea, a fost pus sub acuzare şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. Suspecţii nu ar fi stabilit măsuri de prevenire care să asigure securitatea şi sănătatea la Secţia ATI în noile condiţii, cu consecinţa incendierii salonului 240 ATI, care a avut ca urmări moartea a 9 pacienţi, vătămarea corporală a unui medic şi a unei asistente medicale, degradarea salonului, distrugerea instalaţiilor de fluide medicale, aer comprimat şi electrică, a echipamentelor de ventilaţie mecanică, precum şi a altor echipamente medicale”, spun procurorii.