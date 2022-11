Furie în China față de politica Partidului Comunist. Lumea a ieşit în stradă. Incendiul cu zeci de victime. Video

Un incendiu din regiunea Xinjiang, din nord-vestul Chinei, a stârnit o revărsare de furie față de politica Zero-Covid-19 a țării, în timp ce Beijingul luptă cu nemulțumirea din ce în ce mai mare a publicului din cauza abordării sale dure de a limita coronavirusul.

Zece persoane au murit și nouă au fost rănite în urma incendiului care a izbucnit într-o clădire rezidențială din capitala regională Urumqi, potrivit agenției de presă de stat Xinhua.

Acțiunea vine pe fundalul unei frustrări crescânde a publicului față de abordarea guvernului de toleranță zero față de Covid și urmează protestelor sporadice din alte orașe. Oamenii din Urumqi sunt văzuți confruntându-se cu oficialii, dărâmând o barieră și strigând „puneți capăt restricțiilor COVID”.

Still many questions surrounding the terrible fire that broke out in Urumqi, Xinjiang, yesterday. The fire, that killed 10, broke out at 19.54 and wasn’t extinguished until 22.35. Cause was a multi plug power board in a bedroom located on 15th floor of the apartment building. pic.twitter.com/ZrGsHbGd7Z

— Manya Koetse (@manyapan) November 25, 2022