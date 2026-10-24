Un incendiu de amploare a izbucnit vineri seara la fosta reședință a demnitarilor regimului nazist, cunoscută sub numele de „Cuibul Vulturului”. Clădirea istorică este amplasată în munții bavarezi din partea de sud a Germaniei. În urma evenimentului, forțele de ordine au acționat rapid la fața locului și au reușit să rețină o persoană bănuită de implicare.

Poliția germană a confirmat intervenția și reținerea persoanei bănuite, menționând oficial că „un suspect a fost arestat”, conform datelor transmise de agenția de presă Reuters.

Eforturile pentru stingerea flăcărilor au mobilizat resurse considerabile din partea serviciilor de urgență. Aproximativ 200 de pompieri au fost trimiși în zonă pentru a combate incendiul extins care a afectat structura Kehlsteinhaus, un obiectiv situat în vecinătatea localității Berchtesgaden.

Persoana suspectată a fost identificată și reținută la scurt timp de la izbucnirea flăcărilor, în imediata apropiere a zonei afectate.

În prezent, anchetatorii germani lucrează pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incendiul cu pricina. Până în acest moment, organele de anchetă nu au oferit detalii despre posibilele motive din spatele acestui act și nu a fost avansată nicio ipoteză cu privire la un posibil motiv al faptei.

Ridicată în anul 1938, construcția a servit ca spațiu de retragere și protocol pentru liderii naziști și invitații acestora. Amplasată într-un cadru montan spectaculos, clădirea ridicată în mijlocul reliefului alpin este distinctă de reședința de vară a lui Adolf Hitler, aflată în apropiere și cunoscută sub numele de Berghof.

După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, clădirea Kehlsteinhaus a trecut în administrarea și proprietatea landului Bavaria, fiind ulterior declarată monument istoric protejat de autorități.