Incendiu violent la Cuibul Vulturului. Fosta reședință nazistă din Germania a fost cuprinsă de flăcări, un suspect a fost arestat
- Nicolae Comănescu
- 24 octombrie 2026, 11:24
Un incendiu de amploare a izbucnit vineri seara la fosta reședință a demnitarilor regimului nazist, cunoscută sub numele de „Cuibul Vulturului”. Clădirea istorică este amplasată în munții bavarezi din partea de sud a Germaniei. În urma evenimentului, forțele de ordine au acționat rapid la fața locului și au reușit să rețină o persoană bănuită de implicare.
Poliția germană a confirmat intervenția și reținerea persoanei bănuite, menționând oficial că „un suspect a fost arestat”, conform datelor transmise de agenția de presă Reuters.
Incendiu violent la Cuibul Vulturului. Fosta reședință nazistă din Germania a fost cuprinsă de flăcări, un suspect a fost arestat
Eforturile pentru stingerea flăcărilor au mobilizat resurse considerabile din partea serviciilor de urgență. Aproximativ 200 de pompieri au fost trimiși în zonă pentru a combate incendiul extins care a afectat structura Kehlsteinhaus, un obiectiv situat în vecinătatea localității Berchtesgaden.
Persoana suspectată a fost identificată și reținută la scurt timp de la izbucnirea flăcărilor, în imediata apropiere a zonei afectate.
Anchetă în desfășurare pentru stabilirea cauzelor care au provocat incendiul
În prezent, anchetatorii germani lucrează pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incendiul cu pricina. Până în acest moment, organele de anchetă nu au oferit detalii despre posibilele motive din spatele acestui act și nu a fost avansată nicio ipoteză cu privire la un posibil motiv al faptei.
Istoria și semnificația monumentului ridicat în Alpi
Ridicată în anul 1938, construcția a servit ca spațiu de retragere și protocol pentru liderii naziști și invitații acestora. Amplasată într-un cadru montan spectaculos, clădirea ridicată în mijlocul reliefului alpin este distinctă de reședința de vară a lui Adolf Hitler, aflată în apropiere și cunoscută sub numele de Berghof.
După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, clădirea Kehlsteinhaus a trecut în administrarea și proprietatea landului Bavaria, fiind ulterior declarată monument istoric protejat de autorități.