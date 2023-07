Incendiu puternic la o platformă petrolieră. S-ar putea produce o catastrofă ecologică

Un incendiu uriaș a izbucnit pe o platformă petrolieră mexicană. La fața locului se află numeroase echipaje de intervenție care încearcă să lichideze flăcările. Autoritățile anunță că cel puțin două persoane au murit, iar una este dispărută. Incidentul ar putea avea ca repercursiuni una dintre cele mai mari deversări de petrol din istorie, potrivit Reuters.

Patru bărci au fost trimise pentru a controla incendiile de pe platforma petrolieră din Mexic.

Platforma offshore din Golful Mexic este administrată de compania petrolieră de stat Pemex. Reprezentanții companiei au anunțat că i-au găsit și evacuat pe toți ceilalți angajați. Aproximativ 321 de muncitori din cei 328 care lucrau pe structură în momentul izbucnirii incendiului au fost deja evacuați. Primele date arată că două persoane au murit, una este dispărută, iar alte șase sunt rănite.

Reprezentanții companiei au mai anunțat că producția de petrol a fost „afectată în mod substanțial” însă nu a oferit detalii.

În ultima declarație video postată pe contul de Twitter al Pemex, directorul Pemex, Octavio Romero Oropeza, a declarat că cele două persoane care au murit și cea dispărută sunt de la compania care lucra la instalație și nu de la Pemex.

Directorul Pemex a precizat că partea platformei unde a izbucnit incendiul a fost complet distrusă și că Pemex investighează ce a provocat incendiul. El a precizat că firma își concentrează acum eforturile pe căutarea persoanei dispărute și pe reluarea operațiunilor.

Golful Mexic este una dintre cele mai importante zone piscicole din lume, unde se găsește foarte mult ton. Din acest motiv, specialiștii se tem că o deversare a petrolului în apă ar însemna o adevărată catastrofă ecologică.

Angajații altor platforme au spus că flăcările pot fi văzute de pe platformele din apropiere, astfel că incidentul pare să fie de o amploare considerabilă.

Președintele mexican Andrés Manuel López Obrador a declarat că incendiul este combătut de pompierii de la Pemex, iar Marina mexicană participă, de asemenea, la lichidarea flăcărilor, potrivit CNN.

⚠️BREAKING: A huge fire on Pemex the Nohoch Alfa oil rig in the Gulf of Mexico❗ pic.twitter.com/Iu7izTrqVH

— Truthseeker (@Xx17965797N) July 7, 2023