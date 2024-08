Incendiu puternic în destinația preferată a românilor. Este un dezastru

Incendiu în Grecia. Un spital, un centru pentru copii și două mănăstiri din Atena au fost evacuate deoarece incendiile de vegetație se extind foarte rapid. Sute de pompieri, inclusiv din România, încearcă să stingă focul.

Incendiile de vegetație s-au extins în jurul capitalei Greciei, Atena. Luni, autoritățile elene au decis să evacueze mai multe instituții, inclusiv un spital, un centru pentru copii și două mănăstiri.Ordine de evacuare au fost emise în întreaga regiune, pe listă fiind satele din apropierea Atenei și orașul Marathon.

Peste 30 de avioane și elicoptere care aruncă apă participă la misiunea de stingere a incendiului. La fața locului încearcă să stingă focul 670 de pompieri, dar și zeci de experți și de militari.

Northern suburbs of Athens Greece: Catastrophic wild fires, burning since yesterday afternoon, with no end in sight, due to the strong winds!

„Forţele de protecţie civilă au luptat toată noaptea şi, în ciuda eforturilor supraomeneşti, incendiul continuă să se extindă foarte rapid şi se îndreaptă spre Penteli”, a explicat Vassilis Vathrakogiannis, purtătorul de cuvânt al pompierilor, în cadrul unui briefing de presă.

Din cauza incendiilor, opt sate şi orașul Marathon, la 40 km nord-est de Atena, care are o populaţie de peste 7.000 de locuitori, au fost evacuate. Primarul din Marathon a declarat că este un dezastru.

„Ne confruntăm cu un dezastru biblic. Întregul nostru municipiu este cuprins de flăcări”, a declarat primarul din Marathon, Stergios Tsirkas. Frontul flăcărilor se întinde acum pe mai mult de 30 de kilometri.

❗️🔥🇬🇷 - An extremely dangerous forest fire continues to ravage the region near Athens, the capital of Greece, prompting authorities to call for the immediate evacuation of homes.

Emergency crews have been battling the flames for more than 20 hours, in dramatic conditions… pic.twitter.com/nPYeQhfQVm

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 12, 2024