Locuitorii unui bloc de lângă Spitalul Județean din Alexandria au intrat în panică. Un incendiu a pornit la o anexă de la etajul 4. În acea anexă mai mulți bărbați au făcut un grătar și au lăsat focul nesupravegheat.

Incendiul pornit de la un grătar nesupravegheat

Incendiul de la blocul din Alexandria a fost provocat de un grătar lăsat nesupravegheat. Alarma a fost dată de locatarii unui bloc de lângă Spitalul Județean din Alexandria. Ei s-au trezit cu apartamentele inundate de fum.

Mai multe echipaje de pompieri au ajuns de urgență la fața locului. Echipajele de intervenție au găsit anexa de la ultimul etaj în flăcări.

Pompierii militari au reușit să stingă flăcările, fără ca incendiul să se extindă la apartamente. Doar şansa a făcut, de data aceasta, ca nimeni să nu fie rănit.

La fața locului au venit și polițiștii. În urma anchetei ei au descoperit și cauza incendiului. Câțiva locatari au încins grătarul în anexa de la etajul 4. Însă după ce au mâncat și au băut bine, au lăsat jarul nesupravegheat.

Incendiul s-a manifestat la cămară, la etajul 4 al blocului

„Incendiul se manifesta la cămară, la etajul patru al blocului. Incendiul s-a produs în urma lăsării nesupravegheate a unui grătar”, au precizat pompierii.

În urma audierilor realizate de poliţişti, locatarii au dat de înţeles că anexa blocului „era loc de grătar”.

„A pus cărbunii. Am făcut grătarul. La el a rămas lacătul cu cheia. L-am pus să arunce cu apă. El s-a dus, a venit cu cheia. Am aruncat cu apă, am încuiat şi am plecat.

„Omeneşte vă întreb, la etajul patru se face grătarul? Dacă acolo s-a făcut… Era loc de grătar. Acolo îl face el în permanenţă”, au spus câţiva dintre locatarii blocului, relatează RTV.

Persoanele bănuite a fi responsabile de acest eveniment au fost audiați de polițiști și urmează să fie amendați.