International Un nou Colectiv. Incendiu la un club de noapte la Istanbul. Numărul victimelor a crescut la 16. Update







Update: Numărul victimelor din incendiul din Turcia a crescut la 16, conform datelor furnizate de presă.

Un incendiu devastator a izbucnit în subsolul unei clădiri din Istanbul, Turcia. Conform unui bilanț inițial, zece persoane au murit, iar alte opt au fost rănite. Ulterior, autoritățile au actualizat datele, iar numărul morților a crescut la 15.

O explozie devastatoare, urmată de un foc puternic s-a produs în subsolul unei clădiri din Istanbul. Conform primelor informații, zece oameni ar fi murit în flăcări, nu se știe dacă arși ori asfixiați de fum.

Se pare că morții și răniții sunt muncitori care lucrau la reamenajarea clubului de noapte.

Pompierii intervin cu numeroase forțe pentru lichidarea flăcărilor.

10 people were killed in a fire in a club under renovation in #Sisli, #Istanbul. #Gayrettepe pic.twitter.com/NO3DEiZ3o1 — Hanady Al-Khatib (@hanadyalkhateb) April 2, 2024

Incendiu cu morți și răniți într-un club de noapte

Cauzele acestui incendiu sunt necunoscute, încă, pentru autorități. Pompierii au intervenit cu 31 de vehicule și 86 de persoane în incendiu. Ulterior, numărul de vehicule și de pompieri a fost suplimentat. După ce au fost anunțați, la fața locului au fost trimise echipe de pompieri, medici și polițiști. Poliția a luat măsuri de precauție izolând zonele înconjurătoare pentru a evita alte accidente.

Răniții din acest incendiu sunt transferați la spitale din regiune. Conform informațiilor furnizate de autorități, din cei 15 răniți, șapte sunt într-o stare foarte gravă.

Autoritățile locale l-au informat despre tragedie inclusiv pe președintele Erdogan. Acesta a primit toate datele de la ministrul turc de interne, Ali Yerlikaya conform publicației Milliyet.

„O anchetă a fost inițiată în legătură cu incendiul care a avut loc la Istanbul Beșiktaș Gayrettepe. Doresc mila lui Allah pentru cei care și-au pierdut viața și o recuperare rapidă pentru cei răniți. Vom continua să împărtășim cu publicul evoluțiile pe această temă”, a declarat ministrul turc de interne pentru presă.

The AFP news agency is reporting that at least ten people have died after a fire in an apartment building in Istanbul. At least 13 were injured in the blaze, some seriously, and several are reportedly missing. pic.twitter.com/F3cRlZB3Q5 — Eyewitness news (@news_hub365) April 2, 2024

🇹🇷BREAKING: FIRE IN BEŞİKTAŞ,İSTANBUL So far, 10 people have lost their lives and 13 people have been injured, 7 of them seriously, in a fire that is said to have started during renovations at the night club in the basement of a 16-storey building in BEŞİKTAŞ. pic.twitter.com/d3g9VpgZ5x — Turkish News (@hsimsek78) April 2, 2024

Declarațiile primarului din Istanbul

Primarul orașului Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a dat detalii despre această tragedie în care și-au pierdut viața 15 persoane. Potrivit acestuia, focul a fost stins, dar echipele de intervenție fac verificări în clădire. Primarul orașului Istanbul a precizat că lucrările de reabilitare s-au făcut fără a exista solicitări sau autorizații emise de autorități.

„La ora 12.54 (ora locală), mașinile noastre de pompieri au ajuns aici. Intervin 106 persoane și 37 de vehicule. Din informațiile pe care le-am obținut, din păcate, locația în care funcționa clubul este în proces de renovare. În prezent, 15 persoane și-au pierdut viața și 8 persoane sunt rănite. Operațiunile de căutare și investigație continuă. Nu există nicio cerere de renovare sau de construcție. Iar clubul se află într-o zonă invizibilă, deoarece se afla sub clădire. A fost o intervenție ilegală, dar nu am primit nici o plângere”, a declarat primarul Ekrem İmamoğlu. 🇹🇷⚡ In Turkey, 15 dead and 8 injured, 7 of them in serious condition, following a fire in a building in Istanbul, according to the Istanbul Governor’s Office. pic.twitter.com/xsjHokvOy6 — War Watch (@WarWatchs) April 2, 2024

Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a stabili cauzele izbucnirii acestui incendiu.

Incendiu la un club aflat în renovare

Guvernatorul zonei Istanbul, Davut Gül, care a inspectat cartierul în care au izbucnit flăcările, a oferit informații presei. El a precizat că localul și-a actualizat licența de funcționare în 2018. Oficialul turc a anunțat că se lucrează la identificarea victimelor din incendiu.