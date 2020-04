Aceasta era proprietara unei pensiunui din județ, iar medicii o acuză că a adus coronavirusul în spital și că a infectat sute de oameni după ce a revenit dintr-o călătorie în Oceanul Indian, în perioada 13-29 februarie.

Deranjat de această incriminare, soțul femeii e de părere că vinovații pentru decesul soției sale sunt, de fapt, cadrele medicale din Suceava, despre care a spus cu nu au fost capabile să-i acorde tratamentul adecvat și că nu au purtat echipamente de protecție și, astfel, au infectat-o cu COVID-19.

„Credeți oare că soția mea a păstrat virusul în conservare pentru momentul în care ar fi ajuns la Spitalul Județean Suceava?

Lipsa circuitelor funcționale și a procedurilor instituite în spital, precum și lipsa dotării cadrelor medicale cu echipamente epidemiologice adecvate a permis transmiterea comunitară a virusului.

Virusul s-a extins de la orice pacient infectat, simptomatic sau asimptomatic, testat sau nu, care cu certitudine a survenit la începutul lunii martie 2020 sau chiar mai înainte. Reiterez încă o dată că soția mea a fost infectată cu SARS-CoV-2 în Spitalul Județean Suceava.

Pe 1 martie, când am venit în România, la aeroport nu am fost controlați. Seara, la ora 18.00, am servit masa cu șase prieteni, deci am fost opt persoane, toate în jur de 70 de ani. Ne-am pupat, ne-am îmbrățișat. Aceste șase persoane nici în ziua de azi nu au nimic. Puteam să am eu sau soția virus și nu l-am dat? L-am ținut în buzunar?

Pe 2 martie venim la Sucevița, în zilele următoare, soția mea a făcut plăți salariale cash. Nici unul dintre angajații firmei nu are simptome. Eu și soția mea am avut virus?

S-a dovedit că soția avea apă la plămâni încă din octombrie. Au ținut-o izolată de pe 10 martie până pe 11, când a venit rezultatul negativ de la Iași. Ca să confirme un test, trebuie să se facă testul la 24 și 48 de ore.

Când s-a făcut testul pe data de 19 martie și apoi pe 21, au ieșit pozitive. După 10 zile. De unde a luat virusul soția mea? A venit cu virusul în spital? Trebuia să fie moartă de o săptămână. Și a mai luat și bacteria ucigașă care e pioceanic. Le-a luat pe amândouă din spital și dumneavoastră îmi spuneți că a venit soția cu virusul de la mama dracului”, a fost mesajul soțului potrivit libertatea.ro.

Te-ar putea interesa și: