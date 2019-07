„Mi-o asum şi mă bucur că mi-aţi dat ocazia. În 2000, când am început discuţia despre IT şi la vremea respectivă i-am pus această problemă ministrului Comunicaţiilor Dan Nica, lumea mi-a zis că sunt nebun. Pentru că eu am propus tăierea impozitului pentru lucrătorii în IT. Mi-au trebuit trei ani de zile să conving Guvernul, recunosc că am avut două puncte tari ca sprijin, dl ministru Nica şi dl Varujan Pambuccian. Am făcut calcule, gândiţi-vă că acest mesaj e valabil şi astăzi, iar şase la sută din PIB vine din industria IT. Declaraţia dlui Orban este un pic sinucigaşă. A trimite în est şi ceea ce am reuşit să stabilizăm astăzi şi firmele care sunt astăzi în România, mi se pare sinucigaş, ca să folosesc cuvinte elegante”, a declarat Mihnea Costoiu.

De asemenea, Costoiu a mai spus că trebuie să păstrăm oamenii bine pregătiţi pentru că astfel va fi un căştig pe tru România.

„Putem extinde şi în alte domenii scutirea asta de impozit. Am extins şi la cercetători, pentru a ţine minţile acasă. Competiţia astăzi este pentru creiere, conţinut, nu pentru bani. Dacă reuşim să ţinem proprietatea intelectuală în România, câştigăm cel mai mult. Dar dacă îi dăm afară şi pe cei pe care am reuşit să îi stabilizăm, repet, suntem sinucigaşi”, a mai spus rectorul Politehnicii.

