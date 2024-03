Încă o pierdere pentru familia Andreei Morega. Verișorul studentei la Medicină a murit la 17 ani

La o zi de când și-au înmormântat fiica, familia Andreei Morega, studenta la Medicină ucisă de iubitul ei la Timișoara, se pregătește pentru încă o înmormântare.

O nouă tragedie a lovit familia Andreei Morega, studenta la Medicină ucisă de iubitul ei la Timișoara. Vărul fetei, în vârstă de 17 ani, și-a pierdut viața după mai multe săptămâni în comă, conform informațiilor de pe redactia.ro.

Eduard, în vârstă de 17 ani, a căzut victimă unui accident rutier în data de 8 martie, rămânând în comă pentru mai multe săptămâni. Vineri, organele i-au cedat, iar medicii au constatat decesul, potrivit publicației redactia.ro.

Moartea lui Eduard survine la doar o zi distanță de la înmormântarea verișoarei lui, Andreea Morega. Tânăra a fost condusă pe ultimul său drum, îmbrăcată într-o rochie de mireasă. Gestul a fost un omagiu adus purității și spiritualității ei, Andreea fiind așezată într-un sicriu alb.

În ziua crimei, Andreea vorbise cu tatăl ei la telefon și îl anunțase că vine acasă. Cum ulterior, tânăra nu a mai răspuns la telefon, tatăl ei a intrat în panică și a decis să plece la Timișoara. Presimțise că fiica lui nu mai este în viață.

Ucigașul, Mirel Dragomir le-a declarat anchetatorilor că ar fi avut o relație cu Andreea încă din luna octombrie a anului trecut, fapt contrazis de tatăl fetei, care spunea că aceasta intenționa să îi refuze avansurile și că probabil, refuzul a declanșat tragedia.

„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simţit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul pin”, se arată în declarația lui Mirel din Rechizitoriul procurorilor, conform Antena Stars.