Încă o despărțire în familia Antena 1. Și-au spus adio, spre uimirea fanilor

Alte două vedete de la Antena 1 au anunțat că se depart. Este vorba despre Yana și Andrei. Fosta concurentă de la sezonul 5 din „Mireasa” le-a transmis fanilor că relația ei nu mai poate continua.

Cei doi au stat timp de câteva săptămâni în casă, apoi au decis să înceapă o relație. Mai mult, aceasta îl părăsise pe Perneș, fostul ei iubit, pentru Andrei. Chiar dacă au fost nevoiți să stea separați o perioadă, concurenții de la Antena 1 au reușit să treacă peste provocări. Cu toate astea, Yana a anunțat că relația lor s-a terminat definitiv.

„Subiectul cu Andrei e încheiat. Să știți că tot ce arăta în emisiune era o făcătură și joc din partea lui. Nu era nimic real. Te pup, dragul meu”, a spus Yana pe rețelele de socializare.

Divorț la Antena 1

Nu este singura separare de la Antena 1 din 2023. Miruna și Cosmin de la emisiunea „Mireasa” au divorțat după o lună de la nuntă, chiar la scurt timp după ce au câștigat premiul în valoare de 40.000 de Euro. Tânăra a recunoscut că nu mai simte nimic pentru soțul ei și că nu vrea să aibă o căsnicie de fațadă.

„Știu că am fost cam absenți din online eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să îmi găsesc cuvintele pentru acest anunț, știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră, îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr. Nu mă interesează de restul care se vor bucura sau cât de mult și rău se va discuta pe acest subiect, vreau doar să înțelegeți că nu doresc să dezbat subiectul, nu voi răspunde la mesaje sau comentarii, va urma o perioadă dificilă pentru amândoi.

De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea: Cosmin este un om minunat, cum greu găsești în zilele noastre, nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate cât am trăit izolați în emisiune am fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt am realizat că nu e suficientă doar iubirea lor intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine”, a scris Miruna în mediul online.