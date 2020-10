Pleşoianu: Impostorilor și sforarilor nu am ce să le transmit

Şi continuă: Colegilor rămași verticali şi oamenilor care ne-au votat în 2016 am însă multe să le spun în continuare! Cu ei chiar am de ce să vorbesc despre CURAJ şi despre PRINCIPII puse în practică!

…Pentru că am fost primul care, încă din luna decembrie 2016, imediat după alegeri, am spus că Iohannis ar trebui suspendat şi că, dacă acest lucru nu se întâmplă, va face tot ce ţine de el ca „să nu mai rămână piatră pe piatră în această ţară”. Exact această expresie am folosit-o. Multora li s-a părut exagerată, prea dură. …Apoi, s-a văzut că am avut perfectă dreptate!

…În data de 7 februarie 2017, în plină isterie naţională legată de „ OUG 13 „, am rămas în bancă, în Parlamentul României, unde am fost trimis prin VOTUL OAMENILOR, şi am protestat civilizat pe toata durata „discursului” plin de ură scrâşnită al Insului din Deal.