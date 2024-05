Economie Încă cinci ani de exporturi fără taxe la produsele agricole din Republica Moldova, în Marea Britanie







O serie de produse agricole de peste Prut vor continua să ajungă pe piața britanică, fără taxe, încă cinci ani. Aceasta prevede Protocolul de amendare Nr. 1 a Acordului de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, semnat, ieri, la Chișinău.

Protocolul prevede extinderea liberalizării comerțului cu Republica Moldova prin eliminarea integrală a taxelor vamale la importul produselor agricole din Republica Moldova, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru o perioadă de cinci ani.

Oportunitate imensă pentru întreprinzătorii basarabeni

Produsele supuse limitărilor cantitative sunt: strugurii de masă, merele proaspete, cireșele, prunele, sucul de struguri, roșiile și usturoiul. Adițional, inițiativa prevede și eliminarea prevederilor privind plafonarea prețurilor de intrare la produsele agricole indicate în Acord, precum castraveți, dovleci, pere, caise, piersici, etc.

Protocolul va contribui la sporirea schimburilor comerciale între statele noastre, extinderea cooperării economice între state, precum şi va oferi noi oportunități de dezvoltare și reorientare a comerțului exterior al Republicii Moldova în contextul crizei din regiune. Acest lucru îi va ajuta direct pe producătorii moldoveni, să facă față pierderii principalelor sale piețe și centre de tranzit pentru aceste produse agricole cheie, se arată în comunicatul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Rezultate deosebite în exporturile statului de peste Prut, pe piața britanică

„Extindem pentru încă cinci ani importul de produse originare din Republica Moldova pe piața Regatului Unit, oportunitate imensă pentru agricultorii noștri! Aceasta înseamnă acces la o piață de peste 66 de milioane de consumatori. În doar un an de când a fost semnat Acordul de Parteneriat Strategic, am văzut o dinamică extrem de rapidă: exportul de prune în Marea Britanie a crescut de 11 ori într-un singur an, la struguri de masă exportul s-a dublat.

Au fost înregistrate exporturi de mere și cireșe, care pe parcursul anilor precedenți nu ajungeau pe piața Marii Britanii”, a declarat viceprim-ministrul Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ambasadoarea Fern Horine, la Chișinău: „Vom continua să sprijinim Republica Moldova atât timp, cât va fi necesar” Inițiativa de liberalizarea a importului de produse din Republica Moldova aparține Regatului Unit, semn de solidaritate și suport pentru Republica Moldova.

Excelența Sa Fern Horine, ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în Republica Moldova, a menționat: „Continuăm să fim alături de Republica Moldova în momente de încercare și rezistență în fața agresiunii ruse. Suntem prietenii dumneavoastră și, de asemenea, un partener comercial de încredere. Liberalizarea tarifelor face parte dintr-un amplu pachet de măsuri pe care Marea Britanie l-a agreat cu Republica Moldova în ultimele luni.

Dincolo de acest acord, sprijinul acordat de Regatul Unit se ridică la 30 de milioane de lire sterline și ajută Republica Moldova să sprijine refugiații ucraineni, să își consolideze apărarea împotriva atacurilor cibernetice, să combată dezinformarea pro-rusă, să reformeze forțele armate, să construiască o economie mai puternică și să combată corupția. Regatul Unit va continua să sprijine Moldova atât timp, cât va fi necesar”.

Marea Britanie, pe locul 8, printre principalii investitori ai Republicii Moldova

Conform statisticilor, în anul 2023, Marea Britanie s-a clasat pe locul 19 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova, la nivel mondial. Valoarea comerțului exterior al statului de peste Prut cu Regatul Unit a înregistrat, în același an, suma de 115,7 mln dolari. Acolo, activează 235 de întreprinderi cu capital englez. După valoarea investițiilor în capitalul social, Marea Britanie se află pe locul 8, printre principalii investitori ai Republicii Moldova, conform datelor oficiale.