Creştinii sărbătoresc astăzi Înălţarea Domnului

Creştinii sărbătoresc joi Înălţarea Domnului, cunoscută, la ortodocşi şi ca Ispasul sau Paştele Cailor, ultima zi în care se pot înroşi ouă până la Paştele viitor. Toţi creştinii ortodocşi şi catolici cinstesc joi Înălţarea Domnului. Această sărbătoare este celebrată la 40 de zile după Paşte, întotdeauna într-o zi de joi. Oamenii se salută în această zi cu formulele „Hristos s-a Înălţat!" şi „Adevărat s-a Înălţat!".





Prin Înălţare, Hristos a împlinit misiunea pe care a avut-o de la Dumnezeu-Tatăl: să vină în lume, să Se nască, să trăiască, să sufere, să moară şi să învieze, potrivit agerpres.ro

Înălţarea Domnului a fost un eveniment din istoria Bisericii care s-a petrecut în văzul oamenilor, în lumină şi în plină zi. Cel puţin ucenicii Mântuitorului au fost prezenţi la Înălţarea Sa, pentru ca întreaga lume să cunoască prin ei că Iisus Hristos S-a Înălţat la cer cu trupul transfigurat prin Înviere. După Înălţarea la cer, Apostolii au devenit martorii Lui Hristos, propovăduind Evanghelia din Ierusalim până în Palestina şi în ţările şi centrele din Marea Mediterană: Antiohia, Corint, Efes.

Evanghelia arată cum s-au înfricoşat ucenicii când l-au văzut, crezând că este o naluca, iar Hristos Înviat i-a liniştit, aratându-le semnele cuielor şi cerând să mănânce, apoi: „I-a dus afara pana spre Betania si, ridicandu-Si mainile, i-a binecuvantat. Si pe cand ii binecuvanta, S-a despartit de ei si S-a inaltat la cer. Iar ei, inchinandu-se Lui, s-au intors in Ierusalim cu bucurie mare. Si erau in toata vremea in templu, laudand si binecuvantand pe Dumnezeu". (Luca cap. 24; 50-53) Despre cum S-a arătat Hristos ucenicilor şi femeilor mironosiţe după Înviere şi cum la 40 de zile de la acel moment a venit în mijlocul lor, pe când ei se aflau la Ierusalim, relatează Sfântul Evanghelist Luca. Evanghelia arată cum s-au înfricoşat ucenicii când l-au văzut, crezând că este o nălucă, iar Hristos înviat i-a liniştit, arătându-le semnele cuielor şi cerând să mănânce, apoi: „I-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu". (Luca cap. 24; 50-53)

Pomenirea eroilor la praznicul Inaltarii Domnului a fost hotarata de Sfantul Sinod al BOR in 1920. Aceasta decizie a fost consfintita ca Zi a Eroilor si sarbatoare nationala bisericeasca prin hotararile Sfantului Sinod din 1999 si 2001.

