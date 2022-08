În Ungaria ar putea urma un val de închidere a farmaciilor

Baza Forumului de Consultare în domeniul Farmaceutic este reprezentată de platforma care a funcționat sub același nume în perioada 2011-2014 şi care a cooperat îndeaproape cu instituţiile guvernamentale din domeniul sănătăţii în timpul transformării cadrului de furnizare a medicamentelor. „Acum am considerat că a venit timpul pentru reînfiinţarea forumului, deoarece constatăm anumite probleme în domeniul aprovizionării cu medicamente care trebuie reglementate, deoarece altfel ar putea deveni mai greu pe termen lung accesul la medicamente al populaţiei. Este important de subliniat că aceste fenomene nu sunt simţite doar de farmacii, ci de toţi factorii din lanţul de aprovizionare, respectiv de angrosiştii şi de producătorii de medicamente”, se arată în raportul membrilor Forumului de Consultare în domeniul Farmaceutic. Membrii forumului consideră deosebit de importantă sustenabilitatea economică a factorilor implicaţi în aprovizionarea cu medicamente, ceea ce este tot mai dificil de la an la an, deşi criteriul de bază a activităţii profesionale este ca farmaciile să funcționeze în condiții de siguranță.

Ce impact are lipsa forţei de muncă asupra farmaciilor?

Potrivit reprezentanţilor Forumului de Consultare în domeniul Farmaceutic, din cauza deteriorării mediului economic şi legislativ numărul farmaciilor a scăzut constant în ultimii zece ani, în special în localităţile rurale. Din cauza numeroaselor probleme nerezolvate în domeniul aprovizionării cu medicamente, cum ar fi marja medicamentelor subvenționate, chestiunea privind taxele pentru produsele magistrale şi lipsa de reglementare a sistemului de gardă în unităţile publice din sectorul sanitar, capacitatea de performanţă a farmaciilor scade în continuare. În schimb, cheltuielile cresc tot mai mult. Potrivit raportului, în ultima perioadă farmaciile se confruntă cu o situaţie dificilă din cauza creşterii salariilor personalului farmaciilor, ceea ce a condus la o lipsă gravă de forţă de muncă în acest sector. Cu lipsa forţei de muncă se confruntă deoacamdată farmaciile din localităţile mai mici din mediul rural, însă şi marile oraşe simt că este din ce în ce mai greu de găsit un farmacist şi personal profesionist corespunzător. Una din cele mai mari probleme ale aprovizionării cu medicamente este de ani de zile deficitul de forţă de muncă, care este greu de cuantificat, însă toată lumea observă că sunt puțini farmaciști și asistenți de farmacie disponibili. Gestionarea deficitului de forță de muncă este un proces de soluționare pe termen lung și complex. Potrivit Forumului de Consultare în domeniul Farmaceutic, ar trebui, pe de o parte, reglementată situaţia de finanţare a farmaciilor pentru ca acestea să poată oferi salarii competitive, iar pe de altă parte, ar trebui dezvoltate serviciile de farmacie cognitivă pentru ca profesioniștii cu înaltă calificare să poată desfăşura o activitate conform cunoştinţelor lor profesionale, crescând astfel prestigiul lor profesional. Membrii forumului consideră că pentru completarea personalului din sectorul farmaceutic ar trebui întărită în cadrul învăţământului public pregătirea în domeniul ştiinţelor naturii, iar formarea farmaciştilor ar trebui popularizată în rândul studenţilor. Reprezentanţii Forumului de Consultare în domeniul Farmaceutic s-au întâlnit recent cu reprezentanţii insituţiilor guvernamentale din sectorul sănătăţii și sunt încrezători că în viitor pot contribui prin activitatea lor la funcționarea cu succes a acestui sector.

Ar putea urma un val de închidere a farmaciilor

În prezent, în Ungaria există 2.283 de farmacii publice și 626 de sucursale, însă numărul acestora a scăzut constant în ultimii 10-12 ani, astfel că acum există cu aproximativ 200 de farmacii mai puțin decât în ​​2010. Dar din cauză că în această perioadă au fost deschise mai multe farmacii, numărul celor închise este de peste 200. Farmaciile au fost închise în special în localităţile mai mici, în timp ce noile farmacii sunt înfiinţate în mod caracteristic în marile oraşe. Astfel, aprovizionarea cu medicamente ale localităţilor mai mici se deteriorează rapid, zeci de farmacii fiind închise în fiecare an. Potrivit datelor din luna iunie, aproximativ 670 de mii de oameni trăiesc în localităţile unde nu au acces direct la o farmacie. Forumul de Consultare în domeniul Farmaceutic este de acord cu scopul programului „Sat Maghiar”, lansat anul trecut, precum şi cu consolidarea aprovizionării cu medicamente a localităţilor mici, însă – în opinia sa – această iniţiativă nu asigură o soluţie adecvată pentru rezolvarea problemei. Pe de o parte, din cauză că în farmaciile mici bolnavii pot obţine doar medicamente fără prescripție medicală şi nu preparate pe bază de rețetă pentru tratamentul bolilor cronice. Micile așezări sunt locuite în cea mai mare parte de oameni în vârstă, care își pot procura medicamentele necesare doar în farmacii. Pe de altă parte, din cauză că farmaciile mici nu pot oferi sfaturi profesionale personalizate cu privire la utilizarea medicamentelor. Specialiştii au atras atenţia şi asupra faptului că majorarea galopantă a cheltuielilor cu utilităţile agravează și mai mult perspectivele acestui sector care se află deja într-o situație dificilă. Creștere semnificativă a prețurilor la energie perturbă bugetele multor farmacii care din această cauză devin neprofitabile. Din acest motiv, scăderea numărului de farmacii este de așteptat să crească în perioada următoare. Reprezentanţii forumului au mai amintit printre provocări: schimbarea de mai multe ori din cauza pandemiei de coronavirus a regulilor de eliberare a medicamentalor, motiv pentru care farmaciștii au conflicte aproape permanent cu pacienții, şi modificarea livrării pachetelor care de la începutul anului a făcut aproape imposibil comerțul online cu produse farmaceutice, ceea ce a distrus într-o secundă munca și timpul investit în acest sistem de comerţ de multe farmacii. O altă provocare este, în opinia specialiştilor, şi crearea condiţiilor, pe lângă comerțul cu amănuntul de produse farmaceutice, și pentru serviciile de farmacie, cum ar fi managementul terapiei farmaceutice sau vaccinarea în farmacii, care a devenit un subiect de actualitate, notează vg.hu.

(Traducerea Rador)