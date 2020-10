Rafaela Silvia Marcaș, cunoscută după aparițiile în realityshow-urile Exatlon și Puterea Dragostei, de la Kanal D, ajungea la spital, după ce a încasat o bătaie cruntă de la fostul ei iubit, scrie cancan.ro.

Incidentul a avut loc chiar la miezul nopții, când Emanuel, fostul partener de viață al fetei, a izbucnit și a recurs la violențe. Rafaela a ajuns la spital, iar, după ce s-a refăcut, a cerut ordin de protecție împotriva bărbatului.

Rafaela avea să primească o veste bună săptămâna trecută, când magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis emiterea unui ordin care cuprinde câteva restricții pentru afaceristul bătăuș, fost iubit al Rafaelei. Astfel, el este obligat să respecte următoarelor măsuri, pentru o durată de trei luni: să păstreze o distanță minimă de 300 de metri față de Rafaela Silvia Marcaș, față de domiciliul ei, precum și față de reședința acesteia; i se interzice orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu Rafaela; este obligat să se prezinte, periodic, în fiecare zi de luni a fiecarei săptămâni, la secția de poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecție.

În plus, fostul iubit al Rafaelei este obligat să urmeze, cu regularitate, sedințe de consiliere psihologică și/sau psihoterapie, în vederea medierii familiale, pe o durată de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii. Bărbatul trebuie să se prezinte, în acest scop, la Direcția de Asistență Socială a Municipiului București. Iar, la finalul perioadei de consiliere, va fi întocmit un raport de informare și evaluare, care va fi comunicat instanței și Direcției de Asistență Socială.

Orice încălcare a ordinului de protecție emis de Judecătoria Sectorului 1 constituie infracțiune și ar putea ajunge după gratii.

Filmul incidentului: ”S-a năpustit asupra mea!”

Rafaela Marcaș, bruneta care a cunoscut celebritatea după participarea la Exatlon, dar și la Puterea Dragostei, a fost snopită în bătaie de fostul partener de viață. Chiar ea avea să povestească momentele de groază prin care a trecut atunci când Emanuel, un om de afaceri alături de care a avut o relație, a băgat-o în spital! Avea să se aleagă cu o mână în ghips și cu multe alte urme ale violenței.

”Fostul meu iubit a sunat insistent la interfon, i-am deschis ușa și a intrat în casă. Imediat a început să se certe cu mine. Eu m-am speriat foarte tare, pentru că nu este prima dată când face așa ceva. El este un tip foarte violent atunci când bea. Am încercat să aplanez toată cearta, am ieșit din casă, iar el, când a vrut să vină după mine, s-a împiedicat și a căzut, nu era într-o stare prea bună.

Am încercat să-l ajut când l-am văzut în halul acela, am vrut să-i comand un taxi ca să plece la el acasă și să îi pun telefonul la încărcat, pentru că nu mai avea baterie. În momentul în care m-a văzut cu telefonul în mână, a explodat și s-a năpustit asupra mea. M-a agresat. Am contuzii la mână, dureri de cap.

În timp ce el mă agresa, a vrut să îmi spargă telefonul. Cu o mână mă ținea pe mine și cu o mână ținea telefonul. Fără să știe, a apăsat pe cele trei butoane ale telefonului și s-a apelat numărul de urgență. Și-a dat seama ce a făcut, s-a cam panicat, a încetat să mai dea în mine și a zis că o să îmi pară rău pentru ce am făcut și a ieșit afară pe ușă.

După doar câteva minute, au venit la mine acasă mai multe echipaje de poliție, inclusiv cei de la SMURD. În timp ce eu povesteam întâmplările autorităților, el tot mă suna și încerca să mă oprească, să nu spun ce s-a întâmplat. Cei de la poliție m-au sfătuit să-l conving să se întoarcă acasă. El s-a întors și imediat a fost dus la secție și eu am fost urcată în ambulanță. Am stat la spital până la 5 dimineața, mi-au pus mâna în ghips, am o atelă la mână. Când am plecat de la spital m-am dus să depun plângere și am fost să îmi scot și certificat medico-legal”, a povestit Rafaela.