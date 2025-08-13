Economie În sfârșit, se reduce numărul de bugetari. Deocamdată, început timid, la Guvern







Șefii instituțiilor din subordonarea directă a Guvernului au fost convocați, miercuri, de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ei sunt primii care vor pune în aplicare programul de reorganizare și restructurări decise de Executiv. În proiectul de reformă al administrației publice, la nivel național, se intenționează reducerea a peste 40.000 de posturi din administrația publică locală și centrală.

Restructurările decise de Guvern încep în instituțiile pe care acesta le coordonează direct. Șefii agențiilor, departamentelor sau institutelor naționale s-au prezentat, miercuri, la ședința convocată de premier cu primele propuneri de reorganizare financiare și primele liste de restructurări.

Printre măsurile cerute de Executiv acestor instituții au fost optimizarea cheltuielilor de funcționare, comasarea unor structuri interne și, implicit, reducerea numărului de personal. Reducerea salariilor pentru posturile de conducere este o altă cerintă a premierului Bolojan.

Doar în instituțiile din subordinea directă a Guvernului se discută despre reducerea, cumulat, a aproximativ 340 de posturi, potrivit sindicatelor.

Proiectul de lege privind reforma administrației publice locale și centrale este în consultare publică, pe website-ul Ministerului Dezvoltării.

Actul normativ include reducerea a peste 40.000 de posturi din primării și insituții subordonate Guvernului. Printre acestea se numără 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală, dar și locală.

Proiectul de lege mai prevede reguli de evaluare a performanței pentru ocuparea posturilor din administrație.

Imediat după ședința BPN, în care PSD a decis, în unanimitate, să nu mai participe la ședințele Coaliției, liderii social-democrați au anunțat că ”resping integral” proiectul de reformă. Ei spun că nu au fost consultați, iar unele prevederi sunt ”aberante”.

Și sindicatele critică măsurile Executivului. Sindicaliștii din aparatul de lucru al Guvernului au criticat modul în care Ilie Bolojan și șeful Cancelariei premierului doresc să facă aceste tăieri.

Sunt restructurări ”necontrolate”, nu există o analiză de impact, iar Guvernul ”pur și simplu cere liste cu oameni care să fie dați afară”, au reclamat ei.