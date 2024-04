Social În Republica Moldova, dezinformarea a migrat de la TV spre mediul online







O problemă cu care se confruntă Republica Moldova, de mult timp, este legată de dezinformare. Venită pe mai multe căi, din Rusia, care folosește tactici de destabilizare informativă. După cum a explicat Liliana Vițu, șefa Consiliului Audiovizualului din Basarabia, în ultima perioadă, lucrurile s-au schimbat. Astfel că dezinformarea a migrat de la TV către mediul online.

Moldova beneficiază de statut de țară observator în cadrul entităților care reglementează spațiul informațional în Uniunea Europeană (UE).

„Când în Cod a fost introdusă definiția de dezinformare și amenzi usturătoare de la 40 de mii de lei, am observat că a dispărut conținutul problematic. Concluzia este că atunci când există o autoritate, reglementări, prevederi, și toate funcționează, situația se poate schimba. În anul 2023 am avut cu 70 mai puține sancțiuni pentru articolul 13 care prevede asigurarea informării corecte”, a a afirmat șefa Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu.

Probleme de dezinformare în Republica Moldova

Ea a mai precizat că, la nivelul Uniunii Europene, este analizată posibilitatea reglementării spațiului online, iar Republica Moldova este parte a acestui proces, deocamdată, în calitate de observator.

„Consiliul Audiovizualului a devenit membru al autorităților de reglementare ale țărilor europene. Noi am obținut statut de țară observator, în virtutea statutului de țară candidată la aderare. Noi suntem prezenți acolo din octombrie anul trecut. Deja am participat la câteva ședințe de lucru. Dacă o persoană are un public de un milion, atunci ea depășește audiența unui post. Și atunci de ce un post să fie subiectul unor reglementări destul de drastice, iar altcineva care are o influență similară să rămână în afara reglementărilor?”. Au mai fost explicațiile oferite de Liliana Vițu, conform realitatea.md.

Anul trecut, autoritățile de la Chișinău au anunțat, pe 17 decembrie, că mai multe canale de televiziune din Republica Moldova vor fi interzise temporar. Motivul: difuzarea de „informaţii incorecte” despre ceea ce se întâmplă în ţară şi în războiul Rusiei din Ucraina. Pe 27 decembrie, însă, s-a luat decizia ca aceste posturi să rămână în afara grilei și după expirarea stării de urgență.

Canalele care și-au pierdut licența sunt: Primul în Moldova, Accent TV, NTV, TV6, Orhei TV, Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, RTR Moldova, Canal 2 și Canal 3. Acestea aparțin companiilor: Telesistem TV, Media-Resurse, Archidoc Group, Media Pro Group, General Media Group Corp, Telestar Media”, menționează Agenția de Investiții.