În interviul acordat Mariei Bartiromo, la emisiunea „Sunday Morning Studies”, Donald Trump a afirmat că „nu a văzut nimic” din partea Departamentului de Justiție sau a FBI despre vreo anchetă a alegerilor din 2020.

„Ai crede că dacă ești de la FBI sau de la Departamentul de Justiție că acesta este cel mai important lucru la care să te uiți”, a spus Trump. „Unde sunt? Nu am văzut nimic.”

„Ei merg mai departe și trec la următorul președinte”, a spus el.

Întrebările disperate

Trump, care refuză să recunoască înfrângerea, a declarat din nou că „aceste alegeri au fost fraudate”.

„Pun întrebarea: Departamentul de Justiție și FBI fac vreo investigație? Toată lumea crede că da. Însă ce au făcut ei în privința (fostului director FBI James) Comey, a (fostului director adjunct Andrew) McCabe și a tuturor celorlalți? Aceștia au mințit Congresul, au mințit, au divulgat informații, ne-au spionat echipa de campanie electorală”, a continuat președintele, referindu-se la Dosarul Russia Gate.

„Ce au făcut ei (DJ și FBI) cu toate acestea? Și ce se întâmplă cu Durham? Unde este Durham?”

Procurorul John Durham a fost desemnat să investigheze cum a fost creat Scandalul Rusia, dar de luni de zile nu s-a mai auzit nimic oficial despre mersul anchetei.

În interviul său de duminică, Trump a acuzat și sistemul de votare Dominion.

Bani comuniști

„Tot ce pot să spun este că nu am auzit, cu toată frauda care are loc, să fi venit cineva la mine și să spună «FBI i-a arestat pe cei care fac jocul ăsta. FBI anchetează Dominion», despre care nimeni nu știe nici măcar unde își are sediul, despre care nimeni nu știe nici măcar unde sunt numărate voturile.”

Sidney Powell, unul dintre avocații care anchetează, în beneficiul echipei Trump, modul în care s-au desfășurat alegerile, afirmă că a descoperit o fraudă masivă și că are numeroase dovezi în acest sens.

„Avem de-a face aici – și descoperit tot mai multe dovezi de la o zi la alta – este o influență masivă a banilor comuniști, prin Venezuela, Cuba și probabil China, în alegerile de aici, din Statele Unite”, a spus ea.

„Ce se întâmplă în această țară este incredibil”, a declarat Trump în cadrul interviului. „De ce FBI nu mișcă un deget?”