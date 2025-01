Politica Ministrul Afacerilor Externe al României merge la Chișinău. Agenda vizitei







Ministrul Afacerilor Externe al României, Emil Hurezeanu, va întreprinde vineri o vizită de lucru în Republica Moldova. Printre subiectele abordate la Chișinău se numără relațiile moldo-române, dezvoltarea proiectelor comune, precum și parcursul european al Republicii Moldova.

Întâlniri preconizate la Chișinău

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, agenda vizitei oficialului român va include întrevederi cu omologul moldovean, Mihai Popșoi. Totodată, ministrul va fi primit de președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și prim-ministrul Dorin Recean.

După întrevederea delegațiilor la MAE, miniștrii Mihai Popșoi și Emil Hurezeanu vor susține declarații de presă, începând cu ora 11:25.

Aceasta este prima vizită în Republica Moldova a lui Emil Hurezeanu în calitate de ministru al Afacerilor Externe al României.

Invitația de a veni în Republica Moldova, lansată la finele lunii decembrie

Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut pe 24 decembrie 2024 o convorbire telefonică cu noul ministru al Afacerilor Externe al României, Emil Hurezeanu. Cei doi oficiali au convenit să aprofundeze parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și România, în beneficiul cetățenilor ambelor state.

Atunci, Mihai Popșoi l-a invitat pe omologul său român să efectueze, în viitorul apropiat, o vizită de lucru în Republica Moldova.

„L-am felicitat pentru preluarea mandatului de ministru de externe și i-am urat mult succes în exercitarea acestuia. Totodată, l-am invitat să efectueze, în viitorul apropiat, o vizită în Republica Moldova. Am reafirmat relațiile bilaterale solide dintre Republica Moldova și România, bazate pe prietenie și încredere reciprocă. De asemenea, am exprimat recunoștința noastră pentru sprijinul constant al României și am subliniat contribuția esențială în parcursul european al Republicii Moldova”, a spus Mihai Popșoi.

De asemenea, cei doi diplomați au reafirmat relațiile bilaterale solide dintre Republica Moldova și România, bazate pe prietenie și încredere reciprocă.

România este cel mai aprig susținător al parcursului european al Republicii Moldova. Cele două țări implementează numeroase proiecte de dezvoltare în domenii precum energetică, infrastructură, drept și educație. Relațiile diplomatice între Republica Moldova şi România au fost stabilite la 27 august 1991.