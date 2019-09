Cititorii revistei Luxury Lifestyle au fost îndemnați să completeze un chestionar așteptat de toți: care este cel mai bun hotel în care s-au cazat?

Iar alegerile, într-o proporție covârșitoare, s-au îndreptat spre strălucitorul Trump International Hotel, din New York! Cu vedere la celebrul Central Park, Trump International Hotel a depășit insula privată Vatuvara, din Fiji, a doua alegere a cititorilor Luxury Lifestyle, scrie Daily Mail.

Nu o fi Donald Trump cel mai diplomat lider politic al planetei, în mod cert nici cel mai apreciat, însă nimeni nu-i poate contesta calitățile când vine vorba de managementul unui hotel. Trump International Hotel and Tower din New York este copilul său de suflet, dovadă că s-a implicat în mod direct în dezvoltarea afacerii și a făcut tot posibilul pentru a obține o cotă de piață fantastică.

Nici insula privată Vatuvara, din Fiji, unde prințul Harry și ducesa Meghan Markle obișnuiesc să meargă în vacanțe, nu este o locație de neglijat. Cum la fel de apreciat rămâne Emirates Palace, din Abu Dhabi, votat al trei cel mai bun hotel din lume, după ce în 2018 conducea topul.

Dar, hai mai bine să descoperim Top 10 stabilimente, în accepțiunea cititorilor revistei Luxury Lifestyle:

Trump International Hotel and Tower (New York);

Insula privată Vatuvara (Fiji);

Palatul Emiratelor (Abu Dhabi);

Hotel Burj Al Arab (Dubai);

Stațiunea Sheraton Full Moon (Insulele Maldive);

Insula Paradisului Atlantidei (Bahamas);

Hotel Langham (Sydney);

Hotel Dorchester (Londra);

Trump International Hotel (Washington);

Grand Hotel Les Trois Rois (Basel).

Au mai fost declarați câștigători The Machrie Hotel (de pe Isle of Islay, la categoria cel mai bun hotel pentru design), Bailiffscourt Hotel (West Sussex, cel mai bun hotel pentru familii), The Museum Inn (Dorset, hotelul unde se mănâncă cel mai bine) și Buckland Tout-Saints Hotel (Devon, cel mai romantic hotel din lume).

Și, între timp, avem și un vot acordat pentru companiile aeriene preferate și aeroporturile cele mai tari din lume. Printre câștigători: KLM (cea mai bună linie aeriană de scurtă durată), Emirates (cea mai bună companie aeriană de lungă durată), Londra Heathrow (cel mai bun aeroport din lume), Hayes (cel mai bun operator de turism).

