Jocuri acvatice, vâslit, înotat şi mulţi DJ, cam aşa era atmosfera în oraşul care se face vinovat de răspândirea coronaviruslui.

Se pare că localnicii au uitat de pandemie, de bolnavi, de morţi…ca dovadă astfel de evenimente fără respectarea unor minime reguli de protecţie. Totul a fost organizat fără măşti şi fără respectarea distanţării sociale. Viaţa pare că s-a reîntors la normalitate la Wuhan, oraşul chinez de unde a pornit epidemia de coronavirus.

Mii de persoane s-au înghesuit într-o discotecă din interiorul unui parc acvatic, Wuhan Maya Beach Water Park.

Chiar în zilele în care ministrul Sănătăţii din Italia, Roberto Speranza, a impus stop discotecilor pentru a evita aglomerările (ca şi alţi omologi ai săi din multe ţări europene), tinerii chinezi se distrează dansând unul lângă celălalt, cu epidemia care pare doar o amintire foarte veche.

Carantina în oraşul chinez a fost oficial desfiinţată pe 8 aprilie care a trecut şi nu s-au mai înregistrat cazuri de transmitere a virusului de la jumătatea lunii mai.

Evenimente ca acesta, care se pot vedea în imagini, şi difuzate pe social media, nu sunt interzise în oraşul chinez. Ba, mai mult, organizatorii de la HOHA Water Electrical Musical Festival (acesta este numele acestui maxi party acvatic) au oferit bilete la jumătate de preţ pentru femei, în aşa fel încât să atragă un număr cât mai mare de persoane.

Pe reţelele de socializare unii au încercat să manifeste o îngrijorare timidă, dar fără niciun efect concret. Video-urile de la petrecere au devenit, fără discuţie, virale.

Wuhan Happy Valley, parcul de distracţii în interiorul căruia a fost găzduită petrecerea, s-a deschis pe 25 iunie, iar în ultimul weekend a avut nu mai puţin de 15.000 de vizitatori. Cam jumătate din câţi au fost găzduiţi în aceeaşi perioadă a anului trecut. Un început promiţător…

Tightly packed crowds in a water park in the Chinese city of Wuhan, where the coronavirus first emerged in December 2019 as life heads back to normal in Wuhan.

Clip: AFP. pic.twitter.com/4ZEzfapdSz

— Salamander News (@SMDRNews) August 18, 2020