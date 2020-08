Vasile Miriuță a plecat de la Hermannstadt imediat după ce la formația din Liga 1 s-a așezat la masa acționarilor și Ana Maria Reghecampf. Antrenorul a fost demis după un egal cu Sepsi, iar noul patronat a anunțat că va aduce un nou tehnician cu un stil mai ofensiv.

Locul său pe banca tehnică a fost luat de spaniolul Ruben Albes care a reușit 5 victorii și un egal în 6 partide. Miriuță e de părere că echipa s-ar fi descurcat la fel de bine și cu el la timonă.

„Mi-am făcut treaba, am plecat cu capul sus, am zis că echipa va rămâne în Liga 1. Bravo noului antrenor, dar eu și Neagoe am jucat meciuri contra CFR-ului, contra Astrei.

Am mai pățit-o, am făcut echipă la Dinamo, la Chiajna,” a spus Miriuță la Digi Sport.

Totodată, Vasile Miriuță a vorbit și despre relația pe care o are cu familia Reghecampf.

„N-am nicio relație cu familia Reghecampf. N-am un business în viața asta cu ei cât vor trăi. Nu mi-au făcut bine, nici rău.

Îi respect pe amândoi, am jucat cu Laurențiu, dar în viața asta nu voi avea nicio relație de afaceri sau de prietenie cu ei. Sunt antrenor, dar relație de prietenie nu va fi cu ei și nici nu a fost”, a mai spus Vasile Miriuță, potrivit sursei citate.

Altfel, Ruben Alves a mai antrenat de-a lungul carierei cluburi din eșaloanele inferioare din Spania, precum Novelda, Eldense, Real Valladolid B sau Celta Vigo B.

Ibericul a pregătit-o și pe Real Valladolid, în sezonul sezonul 2015/2016, când echipa se afla în liga secundă, însă din postura de antrenor secund.

Rebecca Prodan, funcție de șef la Hermannstadt

Rebecca, fiica Anamariei din prima căsnicie, cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, este încântată de noul proiect în care se va implica.

„Este vorba despre noi ca familie. Noi respirăm fotbal și în general sport. Mă alătur celor ce își doresc să facă performanță, celor ce iubesc să vadă bucurie pe stadion și celor ce promovează sportul, adică viața.

Sportul și fotbalul, mai ales, trebuie să trăiască și să meargă mai departe. Este păcat să le lăsăm să moară. Sibiul este un oraș minunat, cu oameni minunați, care merită o echipă minunată”, a declarat Rebecca Prodan Dumitrescu pentru Digi Sport.