Negoiță nu se grăbește să anunțe din partea cărui partid va candida la alegerile locale, care vor avea loc, cel mai probabil la finalul lunii septembrie. Un singur lucru este cert, Robert Negoiță nu va mai candida de la PSD, fapt anunțat chiar de către primar.

„După aproape 20 de ani de când am început aventura politică, dedicându-mi toate energiile și priceperea unui partid de a cărei ideologie m-am simțit întotdeauna cel mai apropiat, a venit astăzi momentul să închei acest capitol. Anunț public, astăzi, că nu voi mai candida din partea PSD la alegerile locale din această toamnă”, a anunțat Robert Negoiță, luni, pe pagina de Facebook.

Pornind de la această idee, mulți s-au grăbit să îl plaseze pe Robert Negoiță în curtea altor partide sau chiar candidat independent. „Este o decizie pe care am să o anunț atunci când va fi momentul, nu am luat… Foarte multe aspecte care trebuiesc analizate, dar repet, fiecare etapă la vremea ei. Atunci când am ceva de comunicat, așa cum ați observat, o comunic”, a spus Robert Negoiță la Digi 24.

Plasat la Pro România, Robert Negoiță nu a confirmat, dar nici nu a infirmat zvonul, dovada că aceasta ar fi una dintre piste. „Haideți să nu ne grăbim, cetățenii vor afla în timp util despre deciziile pe care le voi lua împreună cu echipa”, a adăugat primarul.

Negoiță a vorbit și despre posibilitatea de a fi numit traseist politic, după ce a anunțat că nu va mai candida de la PSD. „Un lider, și România chiar are nevoie de lideri, este capabil să ia decizii corecte pentru comunitatea pe care o reprezintă. Pentru mine cel mai simplu era să rămân în PSD, era comod, nu era pentru prima dată, dar nu merg pe varianta simplă, ci merg pe varianta în care cred, chiar dacă poate fi mai riscantă. Cred că sunt idealuri pentru care merită să luptăm”, a adăugat primarul când a fost întrebat de negocierile pe care le duce cu alte partide politice.

Despre scandalul momentul din PSD, dintre Dragnea și Viorica Dăncilă, legat de ordonanța privind grațierea unor fapte penale, Robert Negoiță a spus că a mai vorbit și în trecut despre susținătorii lui Dragnea, care așa l-au susținut de tare, încât „a ajuns să fie dus cu cătușe la Rahova”.

Anunțul integral făcut de Negoiță