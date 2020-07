Nu este nimic de mirare că polițiștii americani se pensionează sau demisionează în masă, dat fiind disprețul pe care municipalitățile îl manifestă față de ei, scrie Monica Showalter într-o analiză pentru The American Thinker.

Primarul din Los Angeles, Eric Garcetti, în numește „ucigași”. Primarul din New York, Bill de Blasio, a declarat că i-a vorbit fiului său de culoare despre cât de rasiști sunt polițiștii, în timp ce fiica sa era arestată pentru că a aruncat cu sticle și pietre, alături de un grup de prieteni, cerând desființarea poliției.

Efectul urii împotriva poliției și al presiunii la care aceasta este supusă poate fi văzut în filmulețul de mai jos, în care niște polițiști se chinuie să imobilizeze un suspect, în condițiile în care li s-a interzis folosirea anumitor tehnici, considerate prea violente.

Rezultatul este exact pe dos: îngreunarea procesului de imobilizare poate duce la rănirea suspecților și a polițiștilor.

.@NYCMayor @BilldeBlasio @NYCCouncil @NYCSpeakerCoJo are endangering the lives of every New York City Police Officer, and the new limits on the physical restraints are also going to lead to a quicker escalation of deadly force. @NYGovCuomo DO SOMETHING! .pic.twitter.com/re1KsZi9O6 — Bernard B. Kerik (@BernardKerik) July 11, 2020

Iată mai jos o înregistrate în care un ofițer NYPD explică, făcând haz de necaz, cum ar trebui să se comporte atunci când interpelează un suspect.

🤣NYPD OFFICER GOES OFF ABOUT HIS NEW TACTICAL TRAINING!!!🤣THIS IS A MUST WATCH…AND PLEASE SHARE!!!🖤💙🖤 pic.twitter.com/4SBMkSkHV8 — 🌻Destiny, RN, BSN🌻 (@Destiny3650) July 11, 2020

În aceste condiții, scrie Showalter, cine ar mai dori să aplice legea și să mențină ordinea pe străzile orașelor?

Ziarista compară situația actuală în care se află polițiștii americani cu cea a soldaților puși să lupte în Vietnam sau Irak „cu o mână legată la spate”, în timp ce dușmanii îi masacrau și hippioții îi scuipau, la reîntoarcerea în patrie.

Situația de acum a polițiștilor este mai gravă decât cea de odinioară a trupelor americane, constată Monica Showalter. De aceea, „orice polițist cu mintea întreagă s-ar pensiona, câtă vreme mai există bani de pensii pentru polițiști, în orașele Democrate, ori s-ar muta în orașele Republicane, unde legea încă se mai aplică. Aceia care nu vor putea nici să se pensioneze, nici să se mute în alt oraș, se vor retrage în birourile lor, făcându-se că nu văd nimic, nu aud nimic și lăsându-i pe tipii cei răi să-și facă mendrele.”

Însă opinia publică americană a început să sesizeze turnura periculoasă pe care o iau lucrurile. La Los Angeles, de pildă, comunitățile au ieșit în stradă în sprijinul polițiștilor.

Thank you to all those who went out in this heat to support DEFEND LAPD. Thank you so much. pic.twitter.com/JxkhuP3nTl — sGt_Helper (@__lacycle__) July 11, 2020

Fox News afirmă că se pregătesc și alte manifestații de sprijinire a poliției, inclusiv la New York, unde polițiștii au ajuns în aceste zile să-și riște efectiv viața dacă își fac meseria.