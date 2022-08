În apărarea Președinției lui Trump. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, și-a publicat amintirile de la Casa Albă

Făcând turul de promovare a noului său volum de memorii, Jared Kushner, ginerele fostului președinte Donald J. Trump, s-a lovit săptămâna aceasta de întrebarea pe care a reușit să evite să o comenteze public: A fost de acord cu afirmația lui Trump că alegerile din 2020 au fost furate? „Cred că există abordări diferite”, a declarat Kushner pentru gazda talk-show-ului Megyn Kelly în timpul unui interviu la SiriusXM. El a adăugat: „Cred că există o grămadă de abordări diferite pe care diferite persoane le-au adoptat și diferite teorii”. „Ceea ce s-a întâmplat în ultimul an este că a avut loc o dezbatere care a fost foarte necesară în această țară cu privire la integritatea alegerilor”, a mai spus el.

Presat să spună dacă Donald Trump a pierdut, Jared Kushner a ezitat: „Cred că au fost niște alegere marcate de probleme”, a spus el. „Cred că există o mulțime de probleme care cred că, dacă ar fi fost folosite legal în mod diferit, ar fi putut oferi o perspectivă diferită asupra rezultatului.” Reticența lui Kushner de a spune mai mult a reflectat contorsionările pe care le face în timp ce încearcă să vândă o carte al cărei succes depinde de legăturile sale strânse cu Trump, scriu ziariștii americani

La fel ca și memoriile în sine, intitulate „Breaking History”, sarcina implică o narațiune extrem de selectivă care îl prezintă pe Jared Kushner ca pe o tânără vedetă care face lucruri spectaculoase la Casa Albă fără să se murdărească pe mâini. „Înainte de a intra în funcție”, a declarat Jared Kushner, de pe canapeaua de la „Fox & Friends”, „gândirea convențională a fost că nu va putea exista niciodată pace între Israel și națiunile arabe până când nu se va face pace cu palestinienii”. În acel interviu, Kushner, care a fost consilier principal la Casa Albă al lui Trump, și-a atribuit meritul de a contribui la aducerea unui „punct de vedere din afară” la problemele lumii, apreciază New York Times.

Donald Trump a guvernat ciudat

Când a fost întrebat la Fox News dacă Donald Trump a făcut o greșeală când a luat cu el documente clasificate la Mar-a-Lago după ce a părăsit funcția, Kushner a ales cu grijă cuvintele: „Președintele Trump, a guvernat într-un mod foarte ciudat, foarte particular (he governed in a very peculiar way)”, a spus el. „Când a avut documentele, presupun că a făcut ceea ce a considerat că este adecvat”. Pe de altă parte, Kushner a condamnat percheziția FBI la Mar-a-Lago, spunând: „Se pare că ceea ce fac în continuare încalcă normele în încercarea lor de a încerca să îl prindă”.

În timp ce dl Kushner își oferă versiunea sa asupra președinției Trump, operațiunea politică a socrului său s-a intensificat pentru a-l ajuta să-și vândă cartea. De la jumătatea lunii august, comitetul de acțiune politică „Salvați America” al lui Trump a trimis mai bine de o duzină de e-mailuri care îi presează pe susținători să facă o donație în schimbul unui exemplar al cărții. „Sunt atât de mândru”, le-a scris dl Trump susținătorilor, numind cartea „o carte pe care TREBUIE SĂ O CITEȘTI”.

În ciuda faptului că a dat de înțeles luni de zile oricui a vrut să asculte că nu se va întoarce în cercul politic al lui Trump, Kushner nu a exclus posibilitatea de a reveni la Washington dacă socrul său va candida din nou la președinție și va câștiga. „Ar trebui într-adevăr să fie toate condițiile potrivite pentru a fi dispus să fac asta din nou”, i-a spus el lui Megyn Kelly.