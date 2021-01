Donald Trump a pus în ultimele zile și ore presiune asupra vicepreședintelui Mike Pence, care va prezida ședința comună a Congresului, să intervină pentru a respinge rezultatele din șase state cheie, unde s-au înregistrat nereguli grave.

„Fă-o, Mike, este vremea să arăți un curaj extraordinar!”, a scris Trump pe Twitter.

States want to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021