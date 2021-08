În această dimineață, cutremur în regiunea seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut

Aşadar, un nou cutremur cu magnitudinea de 2,5 s-a produs miercuri în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului cutremurul s-a produs miercuri la ora 7.44 în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 2,5 şi s-a produs la adâncimea de 119 kilometri.

Un al cutremur a avut loc vineri

Un alt seism de suprafață s-a produs, vineri seară, în regiunea Vrancea. Mișcarea telurică a fost înregistrată la ora 18:32 și a avut magnitudinea de 2 pe Richter. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 71km E de Brasov, 75km NE de Ploiesti, 119km S de Bacau, 119km V de Braila, 121km V de Galati, 126km N de Bucuresti, 149km NE de Pitesti, 185km E de Sibiu, 191km N de Ruse, 200km SV de Iasi.

Săptămâna trecută, România a înregistrat peste 10 cutremure, cel mai mare având magnitudinea de 4,2 Richter și s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, miercuri, 11 august, anunță Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP.

Avertismentul seismologului Gheorghe Mărmureanu: Nu vom scăpa de marele cutremur

Directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), seismologul Gheorghe Mărmureanu, a vorbit despre activitatea seismică înregistrată în țara noastră. Seismologul a declarat că activitatea seismică din ultimele zile din țara noastră este benefică, dar că nu vom scăpa de marele cutremur.

Mărmureanu: ”Cutremurele din ultima perioadă sunt fenomene tectonice firești. Ar fi bine să fie mai multe, pentru că astfel se descarcă sistemul în zona în care au loc. Sunt mii de seisme care au loc anual în lume. Zilnic au loc astfel de evenimente în anumite țări, cum este Japonia, de exemplu. Dar la un moment dat vine și cutremurul cel mare, de asta nu scăpăm”, a declarat expertul.

Şi continuă: „În statistica noastră făcută cam de la 1700, marile cutremure au loc odată la 100 de ani. Dar cutremurele nu au loc când vrem noi. Nu putem știi exact ziua și luna. Dar putem stabili anul când va avea loc, plus – minus un an. În 1977, acel cutremur nu era în statistica normală. A fost un cutremur care nu s-a putut definitiva în 1940. Așadar, un alt mare cutremur va avea loc în 2040, plus – minus un an, adică la 100 de ani de la cel din 1940”, a concluzionat Gheorghe Mărmureanu.