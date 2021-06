De 29 de ani, Evenimentul zilei surprinde realitatea românescă și transmite informații din toate mediile.

Era 22 iunie, anul 1992 şi un nou ziar se năştea ca să schimbe, pentru totdeauna, ideea de presă făcută după tiparul „epocii de aur” a lui Nicolae Ceauşescu. Din acea zi, jurnalistul, “făcătorul de gazete” şi scriitorul Ion Cristoiu a schimbat viaţa a sute de tineri. A deschis ușile redacției ziarului Evenimentul zilei – cunoscut în aceea perioadă sub denumirea populară de „Bulina roșie”, din cauza siglei originale ce trona pe frontispiciu. Apoi a apărut „Bulina albastră”, ediția de prânz a Evenimentului zilei. Tirajele au fost uriașe, toți românii citeau aceste ziare fiindcă au simțit noutatea abordării încă de la primele numere.

În iunie 1992 a început istoria frumoasă a acestui ziar. Școală de presă, de gândire bazată pe fapte, și de atitudine. Asta ne-a învățat maestrul Ion Cristoiu. Și continuăm să nu ne abatem de la niște reguli profesionale și principii cu care am pornit pe drumul sinuos al presei.

Am rămas azi doar trei ziariști din cei care, în primii 5 ani, am pus umărul la construirea celui mai iubit ziar din România: Dan Andronic, Simona Ionescu și Mirel Curea. Ne-am reunit în urmă cu 10 ani și atunci am reînnodat firul istoriei, al fenomenului media care ne-a marcat existența, indiferent unde am activat după 1997. Următoarele echipe de ziariștii au fost și ele parte a acestui fenomen și au făcut totul ca Evenimentul zilei să rămână în elita presei. Directoratul lui Cornel Nistorescu este semnificativ.

Au trecut aproape trei decenii. Suntem conectați de ani de zile la computere performante, cu conexiuni la internet, iar vechile tipografii au fost înlocuite cu unele rapide, „ecologice” și cu personal puțin.

Telefoanele mobile, ultraperformante, au luat locul pagerelor şi staţiilor de emisie-recepţie de care ne foloseam în anii 90. Scaunele vechi, de lemn, pe care nu apucai să stai pentru că erai mai mereu plecat pe teren, s-au metamorfozat în fotolii ergonomice care țin captivi jurnaliștii câte 10-12 ore pe zi. Informațiile trebuie să circule cu rapiditate, cititorul e avid să citească pe display-ul telefonului său informații de tot felul.

Lumea on-line e fascinația acestui secol și doar cei din „Generația Beatles”, oameni de 70-75 de ani, au nostalgia ziarului pe hârtie. Poate și pentru că nu s-au obișnuit cu noua tehnologie, poate și pentru că au convingerea că slova tipărită pe hârtie face parte din patrimoniul istoric al României.

Evenimentul zilei mulțumește tuturor cititorilor săi, care au regăsit spiritul de odinioară și în varianta electronică a ziarului, fiindcă datorită interesului lor vom rezista schimbărilor impuse de evoluția societății.