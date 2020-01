Decizia de a se înscrie în politică i-a luat prin surprindere pe mulți, însă analistul economic cocheta cu gândul de a ajunge „cândva” la Palatul Victoria.

Iată ce relata în 2016, într-un dialog cu jurnaliștii de la Digi 24, unde trăgea cortina peste o emisiune, dar rămânea ca invitat permanent într-o alta: „Trebuie să fac ce am predicat la televizor atâția ani de zile. Cred că supărarea unora dintre cei care se plâng că se termină emisiunea mea are un grad de ipocrizie. Am primit mai multe oferte de la alte televiziuni. Nu voi pleca de la Digi 24, voi fi aici în fiecare zi de luni. 80% din știrile din România sunt produse de Digi 24”.

Tot atunci, Guran credea că „țara se află pe o cale greșită și nu mai putem vorbi doar la televizor. Toate televiziunile de știri, în afară de Digi24, fac rău societății, conduc o anumită populație, îmbătrânită, spre un anumit gen de vot”.

În privința planurilor politice, îi asigura pe români că pot sta liniștiți: el nu urmărea să facă o carieră politică! Însă, visa cu ochii deschiși la funcția de premier: „Vreau, în vara asta, să scriu niște programe de guvernare. Când apari prea des la tv, lumea te consideră vedetă. Unii zic să fiu premier. Nu intru în politică”.

Toate aceste afirmații erau făcute cu puțin timp înainte de a posta un alt mesaj categoric pe Facebook, în care Moise Guran scria, printre altele: „Nu detest nimic mai mult decât detest un jurnalist care își abandonează meseria pentru a intra în politică”.

Între timp, Moise Guran a bătut la ușa USR, intrând în politică.

