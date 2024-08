EVZ Special Importanța lui Alain Delon în lumea cinematografică. Mirel Curea: A fost vârful de lance. A reprezentat o epocă, o țară”. Video







În cadrul podcastului de pe pagina de YouTube HAI România a fost adus în discuție și subiectul referitor la actorul francez Alain Delon. Mirel Curea, Robert Turcescu și Dan Andronic au discutat despre actorul francez, dar și despre ceea ce a apărut în presă după moartea acestuia.

Robert Turcescu a amintit de declarațiile unui „actor „mediocru” cu privire la Alain Delon. Acesta ar fi fost o nulitate în lumea cinematografică.

Publicațiile românești și Alain Delon

De asemenea, au apărut publicații care au spus în ultima perioadă a vieții, francezul ar fi avut simpatii pentru extrema dreaptă, „un personaj controversat”.

Jurnalistul Dan Andronic că doar se aleargă după audiență: „Este audiența tefeliștilor”.

O părere despre actorul francez Alain Delon a avut și jurnalistul Mirel Curea.

„Alain Delon a fost vârful de lance. A reprezentat o epocă, o țară, Franța. O perioadă frumoasă a istoriei omenirii, o perioadă frumoasă a Franței, Franța târziu postbelică, anii 60, 70, 80. Montmartre, cafenele, literatura franceză, tipografia franceză, actori de geniu. O pleiadă întreagă. Cântăreții. El a reprezentat o epocă și a fost cel mai important reprezentant. Că nu ar fi putut să joace niciodată rolul „Cocoșatului de la Notre Dame”? Probabil. Dar a fost un actor excepțional”, a spus Curea.

Dan Andronic a spus că Alain Delon a fost un Florin Piersic al francezilor.

„Chestia cu Le Pen este că ei au fost camarazi pe front în războiul din Indo-China. Le Pen pe vremea aia era soldat în legiunea străină, iar Alain Delon era pușcaș marin. Deci bărbați amândoi. Sigur, pentru tefeliștii din presa românească, trotinetarii, e mai greu să înțeleagă ce e aia o camaraderie de front în timp de război. Cam asta a fost cu el. Faptul că omul era conservator…păi a avut o replică extraordinară. Că am pălmuit femei da…dar niciodată nu am dat mai multe palme decât am primit. Că am hărțuit femei… cum că femeile mai mult m-au hărțuit pe mine”, a transmis în cadrul podcastului jurnalistul Mirel Curea.

Întregul podcast poate fi urmărit aici.

Cine a fost Alain Delon?

Alain Delon a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori din cinematografia franceză a anilor 60, 70 și 80. Datorită talentului său, acesta a fost recompensat cu mai mult premii de-a lungul vieții. În anul 1985, Delon a câștigat Premiul Cesar pentru cel mai bun actor. Distincția a fost primită în urma rolului său din filmul „Notre histoire”. Șase ani mai târziu, el primea Legiunea de Onoare a Franței.

În cadrul celei de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, el a primit Ursul de Aur de Onoare. De asemenea, în anul 2019, a primit Palme d’Or de onoare la Festivalul de Film de la Cannes.