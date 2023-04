Împărăția lui Dumnezeu, principalul câștig al unui călugăr. Ce venituri obțin clericii români

Preotul Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni, din județul Iași, a povestit care este rânduiala în mânăstirile din România. El a arătat că regula spune că toți călugării și călugărițele trebuie să-și împartă salariile primite de la stat sau veniturile obținute din diferite activități, cu mânăstirea. Iar ei să se bucure, în special de Împărăția lui Dumnezeu la care vor avea acces după moarte.

Potrivit preotului, veniturile unui călugăr variază în funcție de mănăstirea în care slujește. Dacă este vorba despre o mănăstire monument istoric, salariul acestuia provine din „punga de obște”, care este alcătuită din veniturile care se acumulează din vânzarea de lumânri, din banii adunați sub o formă sau alta de la credincioși sau din diferite munci pe care le prestează. Din această „pungă de obște”, mănăstirea își achită și cheltuielile proprii.

„Un călugăr câștigă întâi Împărăția lui Dumnezeu, cel mai mult decât toate. Că i s-a dedicat lui Dumnezeu și spune: «De Mă veți asculta, voi scrie numele voastre în cartea vieții» Și aici o luăm în felul următor. Sunt patru categorii de mănăstiri: mănăstirile monument istoric voivodale și istorice – astea sunt mănăstirile cu cel mai mare venit”, a explicat preotul.

Calistrat Chifan a arătat că veniturile mânăstirii se constituie din banii pe care îi primește de la enoriași, dar și din alte activități.

„Venit ce înseamnă? Tot ce se adună de la oameni: lumânăre, un pomelnic, o ctitorie, o donație, orice fac ei. Aceștia se contabilizează de către un secretar și un casier și se numește punga de obște. Ce înseamnă punga de obște? De acolo mănăstirea își plătește lumina, își ia veștmintele, își ia lemnele, își ia hrana, își îmbracă călugării, își îmbracă călugărițele sau ce-i în mănăstirea respectivă, se gestionează, repară un gard, construiește ceva. Acela se numește venit de obște”, a povestit preotul Calistrat Chifan, conform bzi.ro.

Totul se taxează

Potritvit spuselor sale, clericii mai au și alte surse de venit, din maslu, din spovedanii și chiar din citirea rugăciunilor unor credincioși bolnavi. Nimic nu rămâne netaxat. Aceste venituri, susține Calistrat Chifan, sunt prevăzute în fișa administrativă, finaciară.

„Acum să spunem că dintre călugării aceștia, patru, cinci, șase, sunt și clerici. Clericul ăla face maslu, spovedește, citește rugăciuni, stropește cu agheasmă o mașină, citește unui credincios bolnav, poate face un maslu la casa unui bolnav sau face o agheasmă, se numește venit din alte surse. Așa e în fișa administrativă, financiară, când se face execuția bugetară”, a arătat preotul Calistrat Chifan

Dar, pe de altă parte, în astfel de situații, clericii au obligația să depună 70% din câștigul pe care îl obțin în visteria mănăstirii. Sau să facă diferite lucrări din banii lor.

Și tu faci în felul următor. Dacă ești preot, 70% îi dai mănăstirii pentru punga de obște, că nu ai dreptul să ai punga ta sau în acord cu starețul poți să spui așa: «Părinte, uite, eu vreau să repar gardul ăsta, că vreau și eu să fiu ctitor sau vreau să pun și eu bani la clădirea asta, să mă pomenească și pe mine când n-oi fi». E tot în cadrul mănăstirii”, a mai spus preotul Calistrat Chifan.

Statul plătește salarii de 817,3 milioane de lei personalului de cult

Biserica Ortodoxă primește sume consistente de bani de la stat, în fiecare an, prin legea bugetului. În acest an, 2023, Biserica are alocată suma de 817,3 milioane lei, cu 5% mai mult decât în 2022, pentru salariile personalului de cult. De aceste sume, conform informațiilor publice, vor beneficia 19.000 de persoane.

Alți 9,18 milioane lei sunt alocați de bugetul de stat pentru salarizarea personalului neclerical angajat in unitatile și instituțiile de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii. De acești bani vor beneficia 300 de persoane.