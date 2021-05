Consiliul Național al PNL are loc în Grădina de vară Herăstrău (Amfiteatru) a Teatrului „Constantin Tănase” din Bucureşti şi participă peste 400 de delegaţi.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, duminică, într-o declaraţie susţinută la sediul central al PNL, alături de mai mulţi lideri şi membri ai Guvernului, că a decis să se înscrie în competiţia pentru preşedinţia partidului.

„PNL are nevoie de un suflu nou care să ducă mai departe tradiţiile partidului. Vă spun că voi câştiga, nu există altă variant. Am avut o discuţie înainte de decizie (n.r. referitoare la candidatură) cu domnul Ludovic Orban. O să fie o competiţie în Partidul Naţional Liberal, din care Partidul Naţional Liberal o să iasă mai puternic la final. Eu am spus că voi câştiga. Competiţia abia începe, dar, sigur, domnul Ludovic Orban are o experienţă importantă în PNL, ca politician, premier şi o experienţă pe care o putem folosi întotdeauna pentru a merge mai departe. Este o competiţie internă în Partidul Naţional Liberal. Îi voi asigura pe liberali că, după ce voi câştiga, vor fi mândri de fiecare moment că sunt membri ai Partidului Naţional Liberal”, a declarant Cîțu.

Ludovic Orban, după ce Cîțu și-a an nunțat candidatura: PNL să aibă de unde alege

La rândul său, Ludovic Orban a spus că salută intrarea în cursa pentru preşedinţia PNL a premierului Florin Cîţu, menţionând că această competiţie va fi un „festival al democraţiei” şi nu va afecta activitatea partidului şi guvernarea.

„Salut intrarea în cursa pentru funcţia de preşedinte a PNL a premierului PNL. Va fi o competiţie de proiecte, care va da posibilitatea membrilor PNL să aibă de unde alege şi sunt convins că rezultatul acestui congres va fi un rezultat pozitiv pentru partid. Sigur că în această competiţie am avut o discuţie cu premierul, am început fixarea unui cadru, care va fi un cadru extrem de onest, a unei competiţii de proiecte, al unei competiţii pozitive în care prezentăm membrilor PNL oferte noastre”, a afirmat Orban, la sediul PNL, după ce Florn Cîţu și-a anunțat candidature.

Biroul Executiv al PNL a decis, la începutul acestei săptămâni, declanşarea procedurilor de alegeri în partid, iar data propusă pentru congres este 25 septembrie.