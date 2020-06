În doar 5 ore, fotografia postată de Oana Zăvoranu a strâns peste 4000 de like-euri.

„ALWAYS IN LOVE, STRONGER THAN EVER, SIDE BY SIDE, NO MATTER WHAT 👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩 Wify Loves you to the Moon and back, Husby. Love you my fans too”, a scris vedeta.

Incredibil! Ce a făcut Oana Zăvoranu în izolare

Despre perioada în care am stat izolați, Oana Zăvoranu a făcut un comentariu pe pagina sa de socializare.

„Statul asta în casă poate fi benefic pentru a-ți testa relația, partenerul, căsnicia, soțul, iubitul, copilul, soacra, frații, familia în general, prieteniile, dragostea, afacerile, pasiunile, tăria de caracter, anduranța la tot ce nu știai că poți sau nu poți, nervii, propriile frământări sau trăiri emoționale, talentul de a te menține frumoasă pentru tine și cel pe care îl iubești și te iubește și alte lucruri care nu îmi vin în minte în momentul asta… Dacă am dreptate să îmi ziceți… Dacă îmi scăpa ceva… la fel”, a scris Oana Zăvoranu pe Facebook.

Oana Zăvoranu, goală pe internet. Fosta lui Pepe a „spart audiențele”

Oana Zăvoranu are încă un trup ce întoarce toate privirile și nu a uitat asta. Vedeta a făcut furori pe internet cu o postare, în care apare aproape goală, la solar, scrie Cancan.

Diva era „îmbrăcată” cu un costum de baie minuscul și se afla la un salon de bronzat, așa cum obișnuiește să facă mereu. Fotografia a ajuns virală pe Instagram.

„Pregătită pentru bronz”, a scris Oana la fotografia postată pe Instagram. Vedeta comunică foarte des cu prietenii săi virtuali, împărtăşindu-le atât imagini din viaţa ei, cât şi păreri sau impresii despre anumite situaţii.

„Corp de zeiță/ 2020 se poarta naturalețea/ Ești pur și simplu perfectaaaaa/La ce solar mergi Oana? Caut si eu un solar bun…/ Esti superba dar prea slabuta”, sunt doar câteva din zecile de comentarii primite de vedetă.