Imagini cu prim-ministra Finlandei, Sanna Marin, în timp ce dansează și bea la o petrecere. Video

Mai multe imagini în care prim-ministra Finlandei dansează și bea la o petrecere au stârnit din nou reacții asupra comportamentului acesteia, considerat de cei mai mulți ca fiind unul iresponsabil.

Sanna Marin a fost filmată și în ipostaze intime alături de prietenele ei. Se pare că imaginile nu trebuiau să ajungă în spațiul public. Astfel, apariția lor a relansat valul de critici la adresa prim-ministrei Finlandei, care se bucură de simpatie la nivel mondial datorită aparițiilor sale mondene.

Criticii spun că imaginile cu ea în ipostaze din ce în ce mai neoficiale nu fac decât să arate că nu se poate concentra asupra îndatoririlor sale guvernamentale, iar ipostazele în care apare sunt considerate a fi nedemne de postul pe care îl ocupă.

„Acestea sunt videoclipuri private și nu sunt destinate publicului. Este un sentiment neplăcut că ele au fost publicate”, a spus Marin, citată de presa finalandeză. Premierul a negat că a văzut droguri la petrecere sau că a consumat substanțe interzise.

„Nu am consumat droguri, nu am consumat altceva decât alcool. Nu am calculat dozele. Am băut un pic de alcool”, a spus Sanna Marin.

Unii dintre cei care au participat la petrecere au fost auziți vorbind despre cocaină, spunând cuvântul „făină”. În cercurile consumatorilor de droguri, „făina” se referă la consumul de cocaină, potrivit presei finlandeze.

Ladies and gentlemen: The Finnish Prime Minister.

I heard this is modern and empowering.

Imagine it was a male prime minister being seen drunk in public 99% of the time and acting like this.

I don’t think people would hold back their criticism about alcoholism and childisness. pic.twitter.com/llxxGHgP0V

— Monokulttuuri FM (@MonokulttuuriFM) August 17, 2022