Monden Imagini cu penthouse-ul lui Liviu Vârciu. E mai spectaculos ca al milionarilor







Liviu Vârciu și partenera lui, Anda Călin, locuiesc în Băneasa alături de cei doi copii ai lor, într-o vilă de lux, dar au și un penthouse spectaculos în Poiana Brașov.Pentru amenajarea penthouse-ului, actorul a apelat la ajutorul unei firme de design interior, dar care a amenajat casa după indicațiile sale.

Imagini cu penthouse-ul lui Liviu Vârciu

Penthouse-ul pe care îl deține Vârciu se află într-un complex de lux și are un living spațios și o bucătărie open space. Dormitorul are baie proprie și se află la etaj. Tot aici se află și dressingul generos. Întreaga casă este amenajată elegant, în tonuri deschise. Penthouse-ul are un balcon uriaș, iar priveliștea este spectaculoasă.

În penthouse, Vârciu are și cinematograf.„Pentru că sunt pasionat de filme, în casă am amenajat un mic cinema, de opt locuri. Am deja sute de filme, pe DVD-uri şi Blue Ray, pe care le-am plătit, pentru că eu respect artiştii. Nu sunt adeptul descărcării filmelor gratis, de pe Internet”, spunea Liviu Vârciu.

A avut mari probleme cu banii

În urmă cu ceva vreme, actorul a avut mari probleme cu banii. El a fost nevoit să vândă apartamentul din Capitală al iubitei sale, Anda Călin, și avea în plan să își vândă și imobilul din Brașov pentr a face partea a doua a filmului „Zăpadă, ceai și dragoste”.

El a avut nevoie de 400.000 de euro pentru prima parte a filmului său, iar singura soluție a fost ca iubita lui să își vândă apartamentul. Costurile au fost uriașe, chiar dacă nu a fost nevoită să plătească toți actorii. „Mi-a plătit facturile, atât. Nu mi-a adus mai mult de 100.000 de euro profit”, a spus el.

Nici la filmări nu i-a mers bine

Vârciu a avut probleme și la filmări. Filmările la "Zapada, ceai si dragoste 2: Cu putin noroc" au fost parțial periclitate de caii pe care i-a închiriat pentru film și care l-au costat 1.000 de euro pe zi. „Nu au vrut să facă nimic din ce le-au spus cascadorii noștri. Caii ar fi trebuit să treacă prin fum, ar fi trebuit să facă o cambrare, să stea să treacă o dronă pe sub picioarele lor, nu au făcut nici asta”, a mai spus Vârciu.