Imaginea care a șocat lumea sportului! A fost desfigurată în bătaie de propriul antrenor

În acest weekend, judoka Margaux Pinot, campioană olimpică la Tokyo, a fost desfigurată în bătaie de partenerul ei de viață, care o și antrenează pe plan sportiv. Imaginile cu chipul plin de vânătăi au fost postate în mediul online chiar de sportivă, care a vorbit deschis despre momentele cumplite prin care a trecut în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Tot în acea noapte, polițiștii din Seine-Saint-Denis l-au arestat pe bărbat pentru violență domestică asupra medaliatei cu aur olimpic pe echipe, de la Tokyo, Margaux Pinot. Alan Schimitt, soțul sportivei, a fost eliberat între timp, tribunalul considerând că nu sunt suficiente probe. Deranjată de această decizie, judoka de doar 27 de ani, a decis să posteze pe contul personal de Twitter o fotografie cu chipul desfigurat. Aceasta susține că vânătăile de pe fața sa sunt rezultatul multiplelor lovituri pe care soțul ei i le-a aplicat.

Margaux Pinot a decis să vorbească despre momentele cumplite prin care a trecut weekendul trecut. Sportiva susține că cel care îi este antrenor și soț a lovit-o de mai multe ori cu pumnii, iar în final a decis să o stranguleze. Conform mărturisirii făcute de aceasta, nu a crezut că va mai scăpa cu viață din mâinile agresorului ei.

Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été victime d’une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur.

J’ai été insultée, rouée de coups de poings,

ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée. pic.twitter.com/Ghbwg8NVQy — Margaux Pinot (@MargauxPinot2) December 1, 2021

„În noaptea de sâmbătă spre duminică, am fost victima unei agresiuni la domiciliul meu de către soțul și antrenorul meu. Am fost insultată, lovită cu pumnii, iar capul meu s-a lovit de mai multe ori de pământ. Și, în cele din urmă, am fost strangulată. Am crezut că voi muri. Am mai multe răni, inclusiv un nas spart și 10 zile de întrerupere temporară a activității. Astăzi, justiția a decis să îl elibereze. Ce valoare are apărarea lor calomnioasă în fața rănilor mele și a sângelui împrăștiat pe podeaua apartamentului meu? Ce a lipsit? Moartea la sfârșit, poate? Probabil că judo-ul a fost cel care m-a salvat”, a reacționat sportiva pe Twitter.

Alan Schmitt neagă toate acuzațiile aduse.