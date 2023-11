Ilinca Vandici, în umbra surorii sale mai mari. Părinții nu i-au fost niciodată aproape

Cu ceva timp în urmă, Ilinca Vandici dezvăluia că relația ei cu părinții nu a fost niciodată una apropiată, mai ales pentru că mama și tatăl ei nu au reușit să fie alături de ea sau să o sprijine în ceea ce făcea.

Ilinca Vandici, copilărie marcată de traume

Prezentatoarea TV spune că a reușit cu greu și după mult timp să treacă peste copilăria marcantă. Dar, cu toate acestea, nu va uita niciodată cine i-a fost alături și cine nu.

Vedeta a mai adăugat că părinții ei au văzut în ea mereu lucrurile rele pe care le făcea și niciodată pe cele bune, făcute pe cont propriu.

„Părinții nu au fost alături de mine, nu am avut parte de timpul lor, de ei. Mie părinții niciodată în viață nu mi-au spus: „Bravo, fata mea, sunt mândru/mândră de tine!”.

Întotdeauna era ceva de comentat acolo, era ceva de imputat, ceva de arătat cu degetul, dar niciodată nu erau văzute lucrurile bune, niciodată”, mărturisea Ilinca Vandici, în emisiunea lui Mihai Ghiță, În Oglindă.

Vedeta a fost mereu în umbra surorii mai mari

Vedeta TV a recunoscut că, în copilărie, a fost deseori comparată cu sora ei și că între ele a existat mereu o competiție.

Cu toate acestea, în ciuda tuturor eforturilor depuse pentru a-și construi o carieră de succes și o viață fericită, Ilinca Vandici nu a reușit să depășească acest complex.

Cu timpul însă, relația dintre cele două s-a îmbunătățit, iar acum se vizitează cât de des pot.

„Eu toată copilăria am fost într-un concurs cu sora mea, să fiu mai bună. Natalia stă aproape de mine, ne vedem aproape în fiecare zi. Facem tot felul de lucruri împreună și, în general, o sfătuiesc cu tot ceea ce înseamnă creșterea copilului.

Am stat în umbra ei toată copilăria. Toată copilăria am vrut să fiu ea, ca ea. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic, părinții mei au fost foarte creativi”, mărturisea vedeta.

Ilinca Vandici are o soră profesoară de limba română

În trecut, prezentatoarea a dezvăluit motivul pentru care vorbește rar despre sora sa, chiar dacă au o relație foarte strânsă. Vedeta de la Kanal D a explicat că în trecut a realizat câteva vloguri în care a apărut alături de Natalia.

„Da, am o sora mai mare cu trei ani decât mine. Nu vorbesc despre ea pentru că nu sunt întrebată, dar am făcut vloguri împreună.

Îmi este un om foarte drag și apropiat mie. Este profesoară de limba romană, la București, are și ea familia ei, un băiețel de zece luni. Avem o relație foarte, foarte frumoasă, foarte apropiată”, a declarat Ilinca.