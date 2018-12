ILIESCU are un mesaj cu substrat pentru DRAGNEA? „Politicul trebuie să reziste tentației autoritarismului, antecamera totalitarismului”

Fostul preşedinte Ion Iliescu a scris sâmbătă, pe blogul său, că o revoluţie este în acelaşi timp un eşec şi o victorie, fiind expresia dorinţei de schimbare.





„Se împlinesc 29 de ani de la Revoluţia Română din decembrie 1989, un act de demnitate al poporului român, care îşi va păstra semnificaţia în timp, indiferent de manipulările mediatice şi politice, indiferent de ceea ce spun şi vor spune detractorii ei. O revoluţie este în acelaşi timp un eşec şi o victorie. Un eşec al vechiului sistem politic, incapabil de dialog cu cetăţenii, incapabil să mai administreze o ţară şi, nu în cele din urmă, rupt de realitate şi surd la vocea poporului. O Revoluţie este o victorie a voinţei populare, a nevoii de schimbare”, afirmă Iliescu. El consideră că, atunci când se uită ce s-a întâmplat într-un regim dictatorial, pot apărea condiţiile unor schimbări violente, deoarece "ruptura între baza şi elitele societăţilor se adânceşte, iar binele public este pus între paranteze”.

„România trebuia să se schimbe în 1989. Putea s-o facă paşnic, dacă reuşea să construiască o alternativă la guvernarea momentului, iar puterea de atunci ar fi acceptat un partener de dialog pentru o ieşire negociată din totalitarism, precum s-a întâmplat în Polonia. (...) Am avut, în aceşti 29 de ani, începând cu zilele revoluţiei, atât momente impresionante de solidaritate, dar şi momente de vrajbă, de divizare, de confruntare. Cu toate acestea am reuşit să îndeplinim, punct cu punct, Programul Revoluţiei, enunţat în seara zilei de 22 decembrie 1989”, consideră Iliescu.

ULTIMA ORA! Prima declarație a Elenei Udrea, după eliberare!

Pagina 1 din 1