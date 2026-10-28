HAI România! Ilie vrea acum la preşedinţie, după ce ne-a lăsat în frigfără pălărie







Imediat după învestirea Cabinetului Luca Niculescu, a apărut pe reţelele de socializare o fotografie cât o mie de cuvinte, care ar fi vrut să reprezinte înfrângerea lui Ilie Bolojan şi dispariţia lui din istoria recentă şi foarte tristă a României. Este vorba despre o poză din spate, în care Bolojan coboară nişte trepte pe un covor roşu – nu pe lângă el ca locatarul de la Cotroceni – după care, la baza treptelor, covorul se întinde pe un hol lung, ce se pierde în zare.

În spate are atârnat un rucsac, fost simbol al USR în campania electorală, dar cam goluţ.