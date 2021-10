Ilie Stan rupe tăcerea. Antrenorul explică „relația” de la începutul anilor 90 cu Elena Udrea

Cei doi sunt buzoieni şi Elena avea 18 ani la momentul în care l-a cunoscut pe Stan, iar fotbalistul de atunci era în vârstă de 24 de ani şi devenise deja o vedetă locală, fiindcă ajunsese să joace la Steaua, unde era meci de meci titular.

Tribunul Corneliu Vadim Tudor a povestit în urmă cu 10 ani, în octombrie 2011, cum Elena Udrea, ministru al Turismului la acea vreme a avut o relaţie cu Ilie Stan.

Declarația lui Vadim Tudor a fost făcută la GSP TV: „Elena Udrea a fost marea lui iubire. Ea era şcolăriţă la Buzău, acum vreo 20 de ani, când erau împreună. Ilie avea o Dacie albă, în care se tot giugiuleau când se întâlneau. Ea a venit de la Buzău la Bucureşti, după el, şi se iubeau nebuneşte în maşina lui. Ce, e vreo ruşine asta?!”

Ilie Stan susține că nu a fost nimic amoros între ei, ci doar prietenie

Ilie Stan a mărturisit că regretă cele ce i s-au întâmplat Elenei Udrea.

„Nu am avut o relație amoroasă cu Elena Udrea, ne-am oprit doar la o masă, la o cină. Ne-am cunoscut, dar n-au fost chestiuni amoroase. Probabil că Vadim m-a văzut la masă și știți cum era… Am luat masa împreună la Minerva, la Chinezesc. Am plătit amândoi. Ea era la facultate în București, eu jucam la Steaua. Locuiam amândoi în Drumul Taberei.

Nu era cunoscută pe vremea aia, dar ați văzut cum arăta! Vedeți cum arată și acum… Acum discutăm doar prin mesaje de zile de naștere, de Sărbători. Îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat. O femeie deosebită și ca suflet… Eu știu bine! E foarte ambițioasă să facă ceva pentru societate. Dacă i se dădea posibilitatea în politică să aibă mai multă încredere, cred eu că rezolva multe”, a lămurit Ilie Stan „aventura”, potrivit gsp.ro.