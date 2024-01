Ilie Năstase are planuri mari pentru viitor. Propunerea pe care i-a făcut-o Ioanei

Ilie Năstase are planuri mari pentru viitor, chiar dacă a atins venerabila vârstă de 77 de ani. Fostul campion internațional susține că dorește să devină, iarăși, tată. Pentru a șasea oară. Mai este nevoie să o convingă pe soția sa, Ioana, să accepte acest lucru. Momentan, cei doi se situează pe poziții diferite.

Ioana Năstase, soția fostului campion de tenis, a spus că acesta își dorește încă un copil, al șaselea. Ea a precizat, însă, că nu-și dorește să devină mamă din nou. Mai ales că partenerul său are 77 de ani. Ea spune că a trecut momentul în care ar fi acceptat să devină mamă, din nou.

Fostul număr 1 mondial în tenis, câștigător la US Open și Roland Garros, Năstase a fost căsătorit de mai multe ori. În urma acestor relații, el a devenit tată de tot atâtea ori. E drept că nu din toate căsniciile sale au rezultat copii.

Soția lui Ilie Năstase are cu totul alte planuri decât soțul ei, la acest început de an, 2024, după cum relatează Cancan.ro. În primul rând, ea își dorește odihnă și relaxare. Drept care intenționează să renunțe la călătorii și să se dedice echitației. Ioana Năstase a povestit că deține un cal, într-o fermă la Brașov. Acolo și-a propus să meargă, să petreacă timp alături de familie.

„Anul acesta am vrut să stau acasă cu familia, cu mama, cu sora, cu toată lumea. M-am săturat de drumuri, vreau liniște. Mi-am propus să încerc să mă mai liniștesc, să nu mai alerg de colo-colo. Echitație și relax. Asta și fac. Plec cu nepoțelul meu la Brașov, la căluț. M-am hotărât să-i iau și lui câteva cursuri de echitație, are 6 ani. Am zis să las să decurgă lucrurile de la sine. Fără vacanțe, vreau să mă odihnesc puțin. Am și fratele care mă ajută în afaceri”, a spus Ioana Năstase.