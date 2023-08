Cântăreața celebră cu care s-a iubit Ilie Năstase. A venit și în România

Ilie Năstase a cucerit inima a multe femei, iar legenda spune că acesta s-a iubit cu 2.500. Printre acestea se numără și celebra cântăreață Diana Ross. Întâlnirea lor a avut loc în anul 1977, aproape un an după ce interpreta trecuse prin divorțul de primul ei soț.

Cu peste 46 de ani în urmă, după turneul de la Forest Hills, Diana Ross și Ilie Năstase au avut prima lor întâlnire. Momentul a avut loc într-un celebru club din New York și de acolo a pornit totul.

Povestea lor de dragoste s-a desfășurat într-un mod frumos, culminând cu faptul că celebra cântăreață a rămas însărcinată cu tenismenul. Mai mult, Ilie Năstase avea planuri serioase cu Diana Ross. Cântăreața a venit chiar și în România pentru a-i cunoaște familia.

Numai că, mama sportivului nu a fost satisfăcută de alegerea făcută de fiul ei și nu a putut să accepte prezența cântăreței. Faptul că aceasta era doar cu câțiva ani mai în vârstă decât Ilie Năstase și diferențele în culoarea pielii au dus la rețineri din partea femeii față de Diana Ross.

În final, Ilie Năstase se pare că a dat ascultare sfaturilor mamei sale, deoarece la doar o lună după vizita cântăreței în România, relația lor s-a destrămat. Cei doi au ales să urmeze căi separate și au lăsat în urmă pasiunea care îi legase.

„A fost singura negresă cu care am fost. S-a întâmplat la clubul Regine (New York), într-o seară. Am dansat, eu eram divorțat și s-a legat. Făcea copii cu toți. Și cu mine a rămas însărcinată, a rămas cu toată lumea.

Ea nu a fost gagica lui Michael Jackson, erau doar prieteni” declara Ilie Năstase, în urmă cu ceva timp.