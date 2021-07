Reprezentantul casei regale britanice, care a participat duminică la o zi omagială adusă voluntarilor şi îngrijitorilor din sănătate, numită „National thank you day”, a prezentat melodiile care îi fac „să se ridice şi să danseze”.

Lista, care este afişată pe Spotify, cuprinde: „Givin up Givin In” a grupului The Three Degrees”, La Vie en rose” a lui Edith Piaf sau „La Mer” de Charles Trenet”.

Unul dintre cele mai recente titluri din lista sa este „Upside Down” de Diana Ross, lansat în 1980

De asemenea, sunt şi melodii ale cântăreţei sud-africane Miriam Makeba, ale unei formaţii scoţiene de folclor şi ale orchestrei Operei Naţionale Galeze.

Charles a ales, de asemenea, Don’t Rain On My Parade de Barbra Streisand și își amintește cum a putut să o vadă pe vedetă jucând pe platourile de filmare de la studiourile Warner Bros când a servit ca tânăr locotenent la HMS Jupiter.

În timpul programului de o oră, difuzat în ajunul celei de-a 73-a aniversări a NHS, Charles aduce un omagiu voluntarilor de la posturile de radio din spital, sănătate și bunăstare pentru munca depusă în păstrarea comunităților conectate și a pacienților distrați în timpul pandemiei de coronavirus.

De asemenea, el a vorbit despre modul în care a fost „profund impresionat de devotamentul arătat de minunații angajați NHS și voluntari din toată țara” și le-a mulțumit pentru „rezistența lor pură și spiritul lor” .

Alte piese de pe lista sa de 13 persoane includ: