Ilie Bolojan, mincinos patologic sau asasin economic?

În conferința de presă de bilanț susținută la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a prezentat situația economică a României ca fiind o reușită majoră a sa, o „redresare corectă”. Starea prezentată de fostul premier este un trucaj, un rezultat al unei manopere frauduloase. O pretinsă reducere a deficitului bugetar a tencuit și vopsit o fractură profundă între contabilitatea oficială alcătuită din cifre măsluite și realitatea obiectivă.

În timp ce pe hârtie deficitul a fost redus, statul s-a finanțat prin blocarea a miliarde de euro în facturi neplătite către companii și furnizori. Să vedem ce și cum. A mințit! Deficitul se exprimă în procente din produsul intern brut sau în sumă totală. Astfel, dacă o țară are un PIB de 100 de miliarde de euro și un deficit de 7%, înseamnă că a cheltuit în plus cu 7 miliarde de euro mai mult decât a încasat.

Clar, cele 7 miliarde nu pot proveni din împrumuturi. În cadrul bilanțului prezentat la finalul mandatului său de premier, Ilie Bolojan a anunțat un deficit bugetar de 78,5 miliarde de lei pentru primele opt luni ale anului 2026. Cifra, dacă ar fi una reală, ar reprezenta o scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut, când deficitul înregistrat fusese de 102,5 miliarde de lei.

Diminuarea raportată ar fi de la 9.3% la 7,9%. A mințit!