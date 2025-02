Ilie Bolojan, despre discuția dintre Trump și Zelenski: Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei

Update. Finalul întâlnirii de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenky privind acordul mineralele din Ucraina nu a fost unul concret, pe tot parcurul fiind o atmosferă tensionată. În urma discuțiilor, președintele interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj, susținând că securitatea Ucrainei este importantă pentru securitatea Europei.

„Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei. Trebuie să fim uniți pentru a lupta pentru valorile noastre, libertate și pace”, a scris acesta, în cadrul unei postări pe Facebook.

De asemenea, alți lideri din Europa care și-au arătat susținerea față de Zelenski și, în mod indirect, față de Ucraina, în urma întâlnirii dintre președintele Donald Trump și liderul ucrainean au fost Maia Sandu și Emmanuel Macron.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a postat pe platorma X că Republica Moldova este alături de Ucraina.

„Adevărul este simplu. Rusia a invadat Ucraina. Rusia este agresorul. Ucraina îşi apără libertatea şi pe a noastră. Suntem alături de Ucraina”, a transmis aceasta.

We stand with Ukraine.

Ukraine defends its freedom—and ours.

Russia invaded Ukraine. Russia is the aggressor.

The truth is simple.

În urma discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron, aflat în Portugalia, a declarat jurnaliștilor că există un „agresor” și un „agresat”, evidențiind: „Trebuie să îi respectăm pe cei care luptă de la început”.

Un alt lider care l-a susținut pe Zelenski a fost premierul Poloniei, Donald Tusk, subliniind că nu sunt singuri în confruntarea lor.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.

— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025