„Il Luce” a revenit în iarbă după o lungă spitalizare. Surkis a dezvăluit câte zile a stat internat antrenorul

„Fără Lucescu, am pierdut, 0-2, în faţa celor de la Kolos exact acum un an. Şi ne-am bucurat că am ocupat locul doi când Desna şi Zoria au făcut 1-1. Diferenţa este uriaşă. Atât fanii, cât şi specialiştii pot vedea acest lucru. Toată lumea vede. O echipă complet diferită. O echipă matură care ştie ce vrea pe teren. Nu totul funcţionează, dar băieţii se străduiesc să crească. Este cel mai important. Slavă Domnului că Lucescu s-a întors după o lungă boală. Nimeni nu credea că va dura atât de mult. A petrecut 24 de zile în spital. Acum e bine. Va merge acasă timp de 3-4 zile, apoi se va întoarce şi va pregăti echipa”, a spus Surkis, potrivit presei ucrainene.

Victorie de răsunet cu Mircea Lucescu pe bancă

Dinamo Kiev a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 7-0 (6-0), pe Kolos Kovalivka, în etapa a VI-a a campionatului din Ucraina.

Cum Şahtior a terminat la egalitate, în deplasare, scor 1-1 (1-0), cu FC Minai, echipa lui Mircea Lucescu este lider în clasament, cu 16 puncte, şi cu un avantaj de trei puncte, faţă următoarele două clasate, rivala din Doneţk şi Dnipro-1, care au acumulat câte 13 puncte.

Mircea Lucescu a avut probleme de sănătate în ultima perioadă. Mai întâi a acuzat o stare gripală, apoi a fost supus, la Kiev, unei operaţii pentru îndepărtarea unui chist. El a lipsit de la mai multe meciuri ale echipei lui din acest început de sezon, iar la altele a stat în lojă.

Tehnicianul român a apărut, sâmbătă, pentru prima dată pe banca echipei Dinamo Kiev, la victoria categorică înregistrată cu Kolos, scrie news.ro.

„Il Luce” a fost internat pentru a-i fi îndepărtat chirurgical un chist. Operația a avut loc la data de 2 august și cât timp a stat în spital, Mircea Lucescu a ținut legătura cu secundul său, Emil Caras, conducând telefonic pregătirea echipei.